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25.09.2019
Военно-промышленный курьер

США готовы пойти на значительные уступки Турции по поставкам современного вооружения

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Источник изображения: vpk-news.ru

Соединённые Штаты могут сделать Турции новое, более выгодное предложение по поставкам противоракетных систем Patriot и истребителей пятого поколения F-35.

Сделка может состояться в рамках подписания соглашения о свободной торговле между США и Турцией, которое предполагает увеличение двустороннего товарооборота до $ 100 млрд. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает телеканал Habertrk.

По его данным, Вашингтон и Анкара также договорились о снижении пошлин на алюминий и сталь.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна может рассмотреть вопрос покупки американских Patriot, если Вашингтон предложит выгодные условия. В противном случае Анкара готова приобрести у России дополнительные зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Турция
Продукция
F-35
Patriot ЗРК
С-400 Триумф
Персоны
Эрдоган Реджеп
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