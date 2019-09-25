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25.09.2019
Российская газета

Эксперимент удался: огнеметный батальон доказал свою эффективность

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Источник изображения: rg.ru

Батальон тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" был впервые задействован на стратегических командно-штабных учениях "Центр-2019". Об этом пресс-службе Центрального военного округа сообщил начальник войск РХБ защиты ЦВО генерал-майор Валерий Васильев.

Временно сформированное подразделение обеспечивало действия танковой дивизии, находившейся на направлении главного удара, воюющей с условным противником армейской группировки.

Применение нового формирования в три раза увеличило огневую мощь войск радиационной, химической и биологической защиты округа. Данное оружие успешно поражало различные цели, в том числе и бронированную технику.

По мнению военных экспертов многих стран мира, ТОС-1А можно считать одним из самых разрушительных видов оружия российских сухопутных войск.

В настоящее время в войска поступают усовершенствованные варианты этой системы, унифицированные с основным боевым танком Т-72Б3. Также доработаны и 220-мм неуправляемые реактивные снаряды. Теперь они обрели способность уничтожать объекты, расположенные на расстоянии в 6 000 метров.

Свои боевые возможности "Солнцепеки" продемонстрировали во время боевых действий в Сирии и Ираке.

Сообщалось, что недавно такие "танковые огнеметы" были закуплены военными Алжира и Саудовской Аравии.


Алексей Моисеев

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1 комментарий
№1
25.09.2019 17:20
Ещё в 1990 году было принято решение ГШ СА о разработке тяжёлых огнемётных БРИГАД фронтового подчинения. Сейчас дошли до батальона.
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