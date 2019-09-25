Начальник штаба ОДКБ сомневается, что США продлят СНВ-3

Москва. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Перспективы продления российско-американского договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) сомнительны, сообщил начальник Объединенного штаба Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) генерал-полковник Анатолий Сидоров.

"Сомнительны также перспективы продления российско-американского договора об ограничении стратегических наступательных вооружений, срок действия которого истекает в 2021 году", - сказал Сидоров на пресс-конференции в Москве во вторник.

"Характер заявлений американских властей указывает, что Вашингтон осуществляет подготовку международного сообщества к выходу США из всех подписанных соглашений в сфере контроля над вооружениями под предлогом целесообразности расширения состава их участников", - сказал генерал.

"Одной из основных угроз международной безопасности и причин нарастания напряженности является стремление США к получению одностороннего военного превосходства. Для достижения этой цели Вашингтон продолжает разрушение договорной базы по контролю над вооружениями, о чем ярко свидетельствует недавний выход под надуманным предлогом США из договора о ракетах средней и меньшей дальности", - сказал Сидоров.