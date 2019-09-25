Type 055: пятый пошёл

Китай продолжает усиливать свой флот. Вчера, 23 сентября, портал janes.com сообщил о том, что на верфи Jiangnan Changxingdao спущен на воду очередной "суперэсминец" типа Renhai для ВМС НОАК.

Эсминцы проекта Type 055 являются самыми крупными и высокотехнологичными кораблями в своём классе, построенными для ВМС Китая. Новый корабль стал уже пятым эсминцем типа Renhai. Первый корабль был спущен на воду в 2017 году, а ещё три корабля – в прошлом году.

Эсминцы проекта Type 055 в порту Далянь Источник изображения: janes.com

По неофициальным данным, водоизмещение кораблей проекта Type 055 составляет свыше 10 000 т (полное – свыше 12 000 т). Эсминцы построены с применением стелс-технологий и оснащены газотурбинным электрогенератором мощностью порядка 100 мВт, что позволяет использовать даже лазерное вооружение. Длина каждого из кораблей превышает 180 м, ширина составляет около 20 м.

Планируется, что каждый корабль вооружат пусковыми установками общей вместимостью 128 ракет различных типов, одним 130-мм артиллерийским орудием, а также несколькими скорострельными артустановками меньшего калибра. Кроме того, эсминцы оснащены площадкой и ангаром для двух вертолётов. При этом ключевой особенностью новых китайских эсминцев является наличие системы, аналогичной американской Aegis.