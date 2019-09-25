The National Interest (США): почему российские ВВС столь опасны

Российские военные самолеты дешевле, чем западные, и почти не уступают им по качеству. По мере модернизации российской армии покупатели российского вооружения могут рассчитывать на военные успехи. Но автор уверяет, что ВВС РФ не могут похвастаться ничем сопоставимым с новейшими американскими истребителями.

Ни для кого не секрет, что Соединенные Штаты и Запад всегда имели преимущество над Россией в сфере авиации.

Оно восходит, по меньшей мере, ко Второй мировой войне, когда Соединенные Штаты и Великобритания были союзниками с Россией. Если Россия обеспечила большую часть живой силы, нанеся окончательное поражение нацистской Германии, то Соединенные Штаты и Великобритания возглавили кампании по стратегическим бомбардировкам Германии. Эти тенденции во многом сохранялись и во время холодной войны, когда страны Варшавского договора имели численное превосходство над НАТО, но Североатлантический альянс обладал технологическим преимуществом, в том числе в плане авиации. И до сих пор ВВС России не могут похвастаться ничем, что было бы сопоставимо с новейшими американскими истребителями пятого поколения, такими как F-22 "Раптор" и F-35 "Джойнт страйк файтер" (JSF).

Тот факт, что Россия не достигла уровня большинства самых передовых ВВС мира, не должен умалять того, что Москва за последние годы выпустила на свет несколько впечатляющих самолетов. Более того, она продемонстрировала готовность продавать свои самолеты как крупным, так и небольшим государствам, которых сторонятся Соединенные Штаты и Европа. А поскольку у многих стран по всему миру нет потребности в самых продвинутых технологиях, которыми может похвастаться Запад, то российские самолеты становятся привлекательной и более дешевой альтернативой приобретению самолетов у Соединенных Штатов или европейских держав.

В результате основой многих ВВС по всему миру стали самолеты советского и российского производства или их производные. И, учитывая, что Россия намерена провести в ближайшие годы масштабную программу модернизации, вероятно, данное положение вещей таковым и останется в течение последующих десятилетий (хотя Россия, вероятно, столкнется с большей конкуренцией со стороны новых экспортеров в сфере обороны, таких как Китай).

Любой серьезный обозреватель мировых ВВС оценит по достоинству лучшие военные самолеты России как таковые. Вот пять наиболее опасных из них:

Су-27

Самолет Су-27 (в кодировке НАТО "Фланкер") ОКБ Сухого стал ответом СССР на новые на тот момент американские самолеты F-15 и F-16. Свой первый полет он совершил в конце 1970-х годов и был принят на вооружение в ВВС СССР в 1985 году.

Су-27 в первую очередь предназначен для выполнения задач превосходства в воздухе и может похвастаться боевым радиусом 750 км. Отставая от своих конкурентов НАТО в этой области, "Фланкер" опережает F-16 и F/A-18 с точки зрения скорости, достигая 2525 километров в час (по сравнению с 2200 километрами в час у F-16 и 1900 километрами в час у F/A-18).

Су-27 способен нести целый ряд средств поражения "воздух-воздух", в том числе Р-27Р1 - универсальную ракету средней дальности с полуактивными радиолокационными головками самонаведения. Планер "Фланкера" также неоднократно переоборудовался для осуществления новых задач. Например, его вариант Су-34 "Фуллбэк" занимает истребительно-бомбардировочную нишу, обладая комплексом средств противовоздушной и противокорабельной обороны. Существует также вариант "Фланкера", приспособленный к эксплуатации ВМФ - Су-33 "Фланкер-Д", используемый на борту российского авианосца "Адмирал Кузнецов".

Множество ВВС по всему миру летают на Су-27 или на их производных. Индия и Китай приобрели Су-27, а также обеспечили себе лицензии на местное производство истребителей. В Индии компания "Хиндустан аэронаутикс" (Hindustan Aeronautics Ltd) производит Су-27, в то время как китайская корпорация "Шеньян эйркрафт" (Shenyang Aircraft Corporation) собирает самолеты по лицензии под названием J-11. В Азии на Су-27 летают также Индонезия и Вьетнам. После распада Советского Союза у ряда бывших советских республик остались свои Су-27, в том числе, у Белоруссии, Казахстана и Узбекистана. Украинские ВВС тоже летают на Су-27. Они также развертывали их в непрекращающейся войне на Донбассе, пусть и при ограниченных возможностях.

МиГ-29

Небольшой, предназначенный для небольших расстояний и широко производившийся МиГ-29 Микояна (наименование НАТО - "Фулькрум") наиболее точно можно охарактеризовать как СИД-истребитель бывшего Советского Союза. Поступив в эксплуатацию в 1983 году, МиГ-29, во многом как и Су-27, должен был конкурировать с F-15 и F-16.

Будучи меньше, чем Су-27, МиГ-29 не может соревноваться с ним в боевом радиусе, скорости и качестве, компенсируя это отставание в одной важной сфере - маневренности. Действительно, проводившиеся германскими "люфтваффе" после холодной войны испытания, выявили, что истребитель Микояна был более маневренным, чем F-16.

МиГ-29 также является многоцелевым истребителем и может оснащаться ракетами класса "воздух-воздух" типа АА-8, предназначенными для использования на близких расстояниях, и ракетами класса "воздух-земля" типа АС-12. "Фулькрум" проявил себя как очень динамичная платформа и с 1983 года был адаптирован для широкого спектра более специализированных целей.

МиГ-29 до сих пор находится в эксплуатации российской армии, а также в вооруженных силах ряда бывших советских республик. Самолет широко экспортировался во время холодной войны и после нее, а значит, "Фулькрум" использовался в целом спектре боевых действий. Так, например, Югославия использовала МиГ-29 в Балканских войнах 1990-х годов. Самолет также в ограниченном режиме используется в непрекращающейся войне в Донбассе. Сирийское правительство до сих пор использует МиГ-29, а Россия намерена поставить новую партию самолетов своему измученному войной ближневосточному союзнику в 2016 году. В 2017 году Куба, Иран и Северная Корея также оказались среди многочисленных пользователей МиГ-29. Этот самолет эксплуатировался также даже в ВВС НАТО после того, как западный альянс расширился, приняв в свой состав бывших членов Варшавского договора.

Су-35

Будучи технически вариантом Су-27, благодаря впечатляющей модернизации многоцелевой истребитель Су-35 заслуживает своего места под софитами. Су-35 был создан с целью решения задач эпохи после холодной войны. Он все еще проходит испытания, но, как ожидается, вступит в эксплуатацию в конце этого года.

Он наглядно демонстрирует роль "переходного проекта" между четвертым и пятым поколением истребителей, - в бюро Сухого этот самолет называют самолетом поколения 4++: при производстве используются двигатели, сопоставимые с теми, которые разработаны для "ПАК ФА" (см. ниже). Су-35 может достигать скорости в 2390 километров в час, немного уступая оригинальному Су-27. Однако намного улучшенный боевой радиус "Супер Фланкера" в 1600 километров и выше значительно это компенсирует.

Модернизированы были и системы вооружения. Для начала Су-35 оснащен 12-ю боевыми установками и способен нести восемь тонн боевой мощи. Это также гибкая платформа, развертывающая как ракеты воздух-воздух, так и прямоточные воздушно-реактивные К-77ME и оружие класса "воздух-земля", такие как ракеты Х-59. Подтверждая обозначение поколения 4++, Су-35 использует в конструкции радиопоглощающие материалы, придающие самолету определенные стелс-качества.

Российские ВВС в настоящее время являются единственным пользователем "Супер Фланкера", и, как упоминалось выше, он еще не поступил в активную эксплуатацию. Тем не менее другие правительства уже активно рассматривают возможность приобретения этого самолета, как только он поступит в продажу за рубежом. Стоит отметить, что, несмотря на проводимые Китаем разработки новых моделей J-11 (Су-27 собственного производства Пекина), страна также продвигает планы по приобретению собственного парка Су-35.

Сухой - Т-50, "ПАК ФА"

МиГ-29, Су-27 и их производные, по меньшей мере, нацелены на соответствие потенциалу американских и европейских истребителей четвертого поколения, таких как F-15, F-16, "Дассо Рафаль" (Dassault Rafale) и "Еврофайтер Тайфун" (Eurofighter Typhoon). Многоцелевой истребитель Сухого "ПАК ФА" выделяется как единственный прямой ответ России на американские авиационные проекты пятого поколения, такие как F-22 "Раптор" и F-35 "Лайтнинг II" (Lightning II).

Достигая максимальной скорости в 2600 километров в час, "ПАК ФА" оставляет своих кузенов времен холодной войны далеко позади, а его боевой радиус, как сообщается, также превышает аналогичный показатель предшественников. Некоторые американские военные чиновники даже предполагают, что новый истребитель Сухого обладает большей маневренностью, чем американский F-35 (хотя F-35 был задуман не для этой цели).

Как многоцелевой истребитель, "ПАК ФА" будет оснащен ракетными системами "воздух-воздух" и "воздух-земля", а также ракетами класса "воздух-воздух" Р77 и двумя противокорабельными бомбами массой 1500 кг. Эпоха воздушных боев, возможно, давно отошла в прошлое, но на борту "ПАК ФА" будут две 30-миллиметровые пушки Gsh-30-1 с потенциалом до 1800 выстрелов в минуту - на всякий случай.

"ПАК ФА" столкнулся с рядом трудностей на пути производства и испытаний, но российские ВВС должны получить истребители к концу года для проведения дальнейших испытаний. По крайней мере, в обозримом будущем российские ВВС могут стать единственным пользователем истребителя. Россия также сократила количество самолетов, которые она планирует закупить, однако к 2020 году она намерена получить 55 "ПАК ФА".

Ту-160

Российский флот истребителей представляет целый спектр динамических платформ, которые могут быть переоборудованы и обновлены для выполнения ряда миссий. Однако платформа истребителей имеет свои пределы, и Советский Союз, как и Соединенные Штаты, проектировал стратегические бомбардировщики для выполнения кампаний на длительные расстояния с запасом тяжелого вооружения.

Именно для этой цели, как недавно заявила Российская федерация, она возобновит производство советских стратегических бомбардировщиков Ту-160 (наименование НАТО "Блэкджек").

Ту-160 развивает невероятную скорость для стратегического бомбардировщика, достигая максимума в 2220 километров в час. Это намного превосходит возможности американских стратегических бомбардировщиков, таких как B1-B "Лансер" (Lancer, 1448 километров в час) и Б-52 (1000 километров в час). Самолет обладает внушительным боевым радиусом в 7300 километров. В 2008 году он совершил свой первый трансатлантический перелет из Мурманска в Венесуэлу. Ту-160 может перевозить ядерное и традиционное вооружения. C Ту-160 можно запускать турбовентиляторные ракеты Х-55МС. Самолет способен нести ядерную боеголовку мощностью 200 килотонн с невероятным радиусом в 3000 километров.

По состоянию на 2015 год Россия является единственной страной, летающей на "Блэкджеке" Туполева. Россия планирует построить еще 50 Ту-160. Новые стратегические бомбардировщики будут модернизированными моделями под названием Ту-160М2. Начало производства запланировано на 2023 год. Москва намерена одновременно приступить к производству стелс-бомбардировщика "ПАК ДА", разработанного также КБ Туполева.

Эван Готтесман - бывший помощник редактора "Нэшнл интерест". Эта статья впервые была опубликована несколько лет назад и публикуется повторно в связи с читательским интересом.

Эван Готтесман (Evan Gottesman)