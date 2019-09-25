Вашингтон и Сеул обсудят оборонные расходы

Сделка о долевом участии в финансировании американских военных, размещенных в Южной Корее

Финансирование Сеулом содержания американских войск, размещенных в Южной Корее, обсудили южнокорейский лидер Мун Чже Ин и глава Белого дома Дональд Трамп. Встреча проходила в рамках 74 сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, на которую прилетел президент Южной Кореи. По сообщению Yonhap News, президенты провели переговоры 23 сентября по местному времени в четырехзвездочном отеле InterContinental New York Barclay, и это была 9-я встреча руководителей двух государств.

Соглашение между Сеулом и Вашингтоном обязывает Южную Корею частично оплачивать размещение 28500 американских военнослужащих на территории страны, в 2019 году придется выделить 890 долларов на их обеспечение, что на 8,2% больше по сравнению с прошлым годом.

Соглашение будет обновляться, но Республика Корея стремится продолжить обсуждение, полагая, что взносы должны оставаться на справедливом уровне. Вашингтон же хочет значительно повысить оплату с ее стороны. Военный контингент Америки находится на юге Корейского полуострова с 1953 года, когда был подписан договор о перемирии между КНДР и Республикой Корея.

По сообщению ТАСС, ранее представители США утверждали, что ежегодно тратят на эти цели около 5 млрд долларов, а вклад Южной Кореи в 2019 году составляет менее 1 млрд долларов. Переговоры по вопросу распределения расходов на содержание американских военных, дислоцированных в Республике, начнутся в ближайшее время.

"Президент Мун Чжэ Ин подчеркнул, что расходы должны распределяться между сторонами на разумном и справедливом уровне", - прозвучало заявление администрации президента РК на брифинге для СМИ в Сеуле. При этом оба государства не намерены использовать военную силу против Северной Кореи, а в случае отказа Пхеньяна от ядерной программы сулят ей лучшее будущее, заявили на пресс-конференции.

Дональд Трамп на встрече в InterContinental New York Barclay высказал уверенность в том, что если бы он не был президентом, то скорее всего, США были бы в состоянии войны с КНДР. Глава Белого дома считает, что Америка поддерживает хорошие отношения с Северной Кореей, и он в отличных отношениях с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Не исключается даже возможность нового саммита, если Америка поймет, какие могут быть результаты общения на высшем уровне. Тем не менее, Южная Корея вынуждена постоянно увеличивать финансирование на национальную оборону, содержать на своей территории многотысячный военный контингент США, а также закупать вооружение американского производства.

А против КНДР в настоящее время действуют санкции, которые попытался оспорить Ким Чен Ын во время вторых переговоров о ядерном разоружении Северной Кореи с главой американского государства, однако в конце февраля эта встреча была признана провальной.

Ирина Дронина