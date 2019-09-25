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25.09.2019
ЦАМТО

В Норвегию прибыла очередная партия истребителей F-35A "Лайтнинг-2"

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F-35A
F-35A.
Источник изображения: Фото: Lucas Jackson / Reuters

ЦАМТО, 24 сентября. Как сообщило Агентство по оборонным закупкам МО Норвегии DMA (Defence Materiel Agency / Forsvarsmateriell), на базу ВВС "Эрланн" прибыла очередная партия из трех истребителей F-35A "Лайтнинг-2", приобретенных в США.

Самолеты AM20, AM21 и AM22 приземлились 12 сентября на авиабазе "Эрланн" после перелета с предприятия в Форт-Уэрте (шт.Техас). Таким образом, общее количество прибывших в Норвегию самолетов теперь составляет 15 ед. Еще семь F-35A ВВС Норвегии размещены на авиабазе "Льюк" (шт.Аризона), где они используются для обучения личного состава.

Таким образом, в составе ВВС Норвегии имеется достаточное количество самолетов F-35A, чтобы объявить об их начальной готовности к боевому применению. Это означает, что истребители готовы выполнять задачи в различных точках вне "домашней" базы и решать задачи по противодействию кризисам на национальном уровне. Как ожидается, соответствующее объявление будет сделано до конца 2019 года.

Как сообщал ЦАМТО, в ноябре 2008 года МО Норвегии объявило о выборе F-35 "Лайтнинг-2" победителем тендера на поставку для ВВС страны истребителей нового поколения, предназначенных для замены 57 устаревших F-16, вывод которых из боевого состава предполагается начать в 2022 году. В конечном итоге МО Норвегии планирует получить до 52 новых F-35A. Ориентировочная стоимость покупки составляет 83,3 млрд. крон.

Первый истребитель F-35 ВВС Норвегии получили в ходе церемонии, состоявшейся 22 сентября 2015 года на предприятии в Форт-Уэрте. Первые три истребителя F-35A выполнили посадку на авиабазе "Эрланн" 3 ноября 2017 года. С этого момента норвежские ВВС проводят испытания и оценку F-35A в условиях Норвегии. Вторая партия из трех самолетов прибыла на базу "Эрланн" 22 мая 2018 года, третья – 21 сентября 2018 года, четвертая – в мае 2019 года. Самолеты F-35A входят в состав размещенной на базе "Эрланн" 332-й истребительной авиаэскадрильи.

Согласно утвержденным планам, с 2018 года ВВС Норвегии должны получать по 6 новых F-35 в год вплоть до 2024 года. Командование ВВС планирует объявить о начальной готовности парка F-35 к боевому применению в 2019 году и полной готовности к боевому применению – в 2025 году. Срок эксплуатации F-35 предварительно оценивается в 40 лет.

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Страны
Норвегия
США
Продукция
F-16
F-35
F-35A
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