Войти
25.09.2019
Известия.ru

В России задумались о создании отряда роботов-космонавтов

1032
0
0
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

В России в перспективе могут создать отряд разных роботов для использования в космонавтике с учетом опыта испытаний на орбите робота "Федора". Об этом сообщил во вторник, 24 сентября, исполнительный директор НПО "Андроидная техника" (компания-разработчик робота "Федора") Евгений Дудоров.

По его словам, пока рано говорить о том, какой это будет отряд и какие задачи он будет выполнять, так как пока предприятие находится на стадии определения задач. "Полетом робота "Федора" мы проверили маленький кусочек целого блока задач, которые нас ждут", — цитирует Дудорова "РИА Новости".

Он отметил, что нужно будет переложить на дорожную карту и определить, какие машины нужны для выполнения работ на внешней поверхности МКС, по ремонту спутников, на Луне, сообщает НСН.

"Скорее всего, появится целая череда устройств, которые будут заточены каждый под свою задачу. Появится не один и даже не десяток разных роботов", — заключил исполнительный директор.

22 августа робота "Федора" отправили на околоземную орбиту на корабле "Союз МС-14", напоминает телеканал "Звезда". Корабль через пять суток со второй попытки причалил к МКС. "Федор" вернулся на Землю 7 сентября. Во время полета он выполнил ряд заданий под управлением космонавта.

Права на данный материал принадлежат Известия.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
АТ НПО
Проекты
Луна
МКС
Робот
Союз ПКК
Похожие новости
26.07.2019
Ожидающий отправки на МКС робот FEDOR хочет в 2024 году подарить цветы первой женщине, высадившейся на Луне
25.07.2019
Отправляющийся на МКС робот FEDOR завёл аккаунт в Twitter
24.07.2019
Антропоморфный робот Skybot F-850 доставлен на Байконур для подготовки к полету на МКС
22.07.2019
Рогозин рассказал, что робот "Федор" пробудет на МКС полторы недели
23.05.2019
Пилотом российского лунохода миссии «Луна-29» может стать человекоподобный робот
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.09 23:20
  • 9
Летающие гаубицы: ВКС России провели уникальную операцию
  • 25.09 23:19
  • 76
Новая система С-500 готова к массовому выпуску
  • 25.09 23:05
  • 3
Сменщик "Макарыча"
  • 25.09 23:01
  • 1
The National Interest (США): почему российские ВВС столь опасны
  • 25.09 22:54
  • 5
"Морские котики" против русского "спецназа": какое из элитных подразделений самое смертоносное в мире? (ABC, Испания)
  • 25.09 22:27
  • 13
Вместо Байконура космонавты будут взлетать с "Назарбаева"
  • 25.09 21:34
  • 13
В неумелых руках: почему системы Patriot не защитили Саудовскую Аравию
  • 25.09 20:24
  • 8
"Российский Falcon 9" оказался дешевле американского
  • 25.09 18:58
  • 96
На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты
  • 25.09 18:22
  • 53
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 25.09 18:02
  • 5
МиГ-35 оказался танкером
  • 25.09 17:38
  • 1
Голландцы одобрили Iron Fist
  • 25.09 17:25
  • 3
Исчезающий токарь
  • 25.09 17:20
  • 1
Эксперимент удался: огнеметный батальон доказал свою эффективность
  • 25.09 17:17
  • 1
Пиар и его команда: достижения Сергея Шойгу на посту министра обороны