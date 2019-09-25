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25.09.2019
ЦАМТО

Китай раскрыл подробности военного парада в честь 70-летия КНР

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Источник изображения: bmpd.livejournal.com

ЦАМТО, 24 сентября. Китай раскрыл подробности военного парада в честь 70-летия КНР, который состоится 1 октября на площади Тяньаньмэнь в центре Пекина.

Парад продлится около 80 мин. В нем примут участие 15 тыс. солдат и офицеров, 160 самолетов и вертолетов, 580 ед. военной техники. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил замглавы руководящей группы по организации парада, генерал-майор Цай Чжицзюнь.

По его словам, сопровождать парад будет военный оркестр из 1300 человек. Он сыграет более 50 композиций.

"В целом предстоящий военный парад по масштабам превзойдет предыдущие", – отметил высокопоставленный военный. Он подтвердил, что на параде будут продемонстрированы новейшие образцы вооружений НОАК, передает "РИА Новости".


Источник: bmpd.livejournal.com

Источник: bmpd.livejournal.com

Источник: bmpd.livejournal.com

Источник: bmpd.livejournal.com

Источник: bmpd.livejournal.com

Источник: bmpd.livejournal.com

Источник: bmpd.livejournal.com

Источник: bmpd.livejournal.com

Источник: bmpd.livejournal.com

Источник: bmpd.livejournal.com


Источник: bmpd.livejournal.com

Источник: bmpd.livejournal.com

Источник: bmpd.livejournal.com

Источник: bmpd.livejournal.com

Источник: bmpd.livejournal.com

Источник: bmpd.livejournal.com

Источник: bmpd.livejournal.com

Источник: bmpd.livejournal.com

Источник: bmpd.livejournal.com

Источник: bmpd.livejournal.com

Источник: bmpd.livejournal.com

Источник: bmpd.livejournal.com

Источник: bmpd.livejournal.com

Источник: bmpd.livejournal.com
Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Издания
Военный Парад
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