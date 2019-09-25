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25.09.2019
Военное обозрение

"Они использовали целую надувную армию" - китайские репортёры об этапе учений "Центр-2019"

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Внимание китайских репортёров, освещавших стратегические командно-штабные учения (СКШУ) "Центр-2019", проходившие в России, как выясняется, привлекли в том числе действия российских инженерных подразделений. На китайском ТВ вышел репортаж, в котором рассказывалось о выполнении военнослужащими 45-го инженерно-маскировочного полка (ИМП) в рамках учений поставленных командованием задач.

Источник изображения: topwar.ru

Китайские корреспонденты, комментируя действия российских военнослужащих из упомянутого подразделения, отметили, что "русские развернули на полигоне Донгуз в Оренбургской области целую надувную армию". Отмечено, что на полигоне помимо реальной боевой техники появилась многочисленная её имитация.

Из репортажа:

Они использовали целую надувную армию с имитацией зенитных ракетных комплексов С-300, танков Т-72 и другой военной техники. В арсенале 45-го инженерно-маскировочного полка российских Вооружённых сил также имеются истребители Су-27, перехватчики МиГ-31, ракеты "Точка-У", радиолокационные станции - и всё это резиновое, надувное.

Китайские репортёры отметили, что, возможно, зря китайские военные не используют такой метод введения потенциального противника в заблуждение.

В частности, китайские эксперты отмечают, что это "довольно старый вид маскировки настоящей боевой техники":

Внимание противника отвлекается "колонной" надувной боевой техники, а в этот момент реальные зенитные ракетные комплексы уже готовы наводить свои ракеты на его самолёты – и сложно разобраться, откуда же будет наноситься удар.

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Страны
Китай
Россия
Продукция
МиГ-31
С-300
Су-27
Т-72
Точка-У
Проекты
Военные учения
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