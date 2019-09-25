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25.09.2019
Деловая газета "Взгляд"

Минобороны показало первый пуск ракеты Х-35 с корабля "Смерч"

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Источник изображения: instagram.com/mil_ru

Минобороны опубликовало видео первого пуска крылатой ракеты Х-35 "Уран" с малого ракетного корабля (МРК) "Смерч", который в данный момент проходит модернизацию.

Видеоролик опубликован в официальном аккаунте ведомства в Instagram.



Представители министерства сообщили, что ракета поразила дрейфующую надводную мишень на расстоянии свыше 50 километров в Японском море.

"Смерч" сопровождали 10 боевых кораблей и вспомогательных судов Тихоокеанского флота, а также самолеты морской авиации.

Сообщается также, что ранее МРК успешно выполнил стрельбу из новой корабельной универсальной 76-мм автоматической пушки АК-176МА и модернизированной 30-мм шестиствольной автоматической корабельной артиллерийской установки АК-630.

Модернизация корабля проводится Северо-Восточным ремонтным центром на Камчатке и центром судоремонта "Дальзавод" во Владивостоке.

В рамках нее МРК, оснащенный ракетным комплексом "Малахит", был перевооружен на комплекс противокорабельных крылатых ракет "Уран" и оснащен новой артиллерией.

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, есть ли у ВМФ России возможность уничтожить американский авианосец.



Наталья Ануфриева

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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АК-176
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