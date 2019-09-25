Вместо Байконура космонавты будут взлетать с "Назарбаева"

Казахстан рассматривает вопрос переименования строящегося комплекса на Байконуре в честь первого президента республики Нурсултана Назарбаева, рассказали в аэрокосмическом комитете министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики.

"В настоящее время переименование стартового комплекса для РН "Союз-5" и "Союз-6" на космодроме Байконур или космического комплекса "Байтерек" в "Назарбаевский старт" прорабатывается казахстанской стороной. Процедура переименования будет произведена путем внесения изменений в соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федераций о создании на космодроме Байконур КРК "Байтерек" от 22 декабря 2004 года", – передает РИА "Новости" сообщение комитета.

Там добавили, что "новое название вступит в силу после ратификации соответствующего документа".