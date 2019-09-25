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25.09.2019
Военно-промышленный курьер

Вместо Байконура космонавты будут взлетать с "Назарбаева"

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Источник изображения: vpk-news.ru

Казахстан рассматривает вопрос переименования строящегося комплекса на Байконуре в честь первого президента республики Нурсултана Назарбаева, рассказали в аэрокосмическом комитете министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики.

"В настоящее время переименование стартового комплекса для РН "Союз-5" и "Союз-6" на космодроме Байконур или космического комплекса "Байтерек" в "Назарбаевский старт" прорабатывается казахстанской стороной. Процедура переименования будет произведена путем внесения изменений в соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федераций о создании на космодроме Байконур КРК "Байтерек" от 22 декабря 2004 года", – передает РИА "Новости" сообщение комитета.

Там добавили, что "новое название вступит в силу после ратификации соответствующего документа".

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
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  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Россия
Проекты
Байконур
Союз-5 РН
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13 комментариев
№1
25.09.2019 07:16
Этакое прямое унижение для Российской федерации. Ну а что - в очередной раз утремся, ведь собственный космодром мы построить не в состоянии.
+1
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№2
25.09.2019 07:42
Эпично. "Назарбаевский старт". Дудушка совсем, что ли, оху...л? Или сказки про золотую рыбку обчитался?
+1
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№3
25.09.2019 13:08
Не строится даже с нуля, а перестраивается из советского зенитовского.
0
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№4
25.09.2019 14:29
Цитата, q
Этакое прямое унижение для Российской федерации.
Для нас это тоже унижение, если честно ((
+1
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№5
25.09.2019 15:33
не вижу никакого унижения. Ну переименуют Байтерек в Назарбай-старт. ну и что?
0
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№6
25.09.2019 16:10
Авторам таких заголовков нужно по головам постучать, чтобы "креатив" из них немного вытрясти. Переименовывать хотят не космодром Байконур, а совместный российско-казахстанский космический ракетный комплекс "Байтерек", основные соглашения о создании которого подписали при Назарбаеве.
+1
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№7
25.09.2019 17:04
Цитата, q
не вижу никакого унижения
Ну не все согласны с тем, что Назарбаев хороший президент. И когда всё вокруг переименовывают в честь правителя, "забыв" спросить об этом людей, то это лишний раз подчеркивает какое значение имеет мнение граждан при принятии решений.
+2
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№8
25.09.2019 18:31
Для Казахстана это логично и наверное даже улучшит международный имидж страны.

Унижение РФ видится в другом отношении, не связанном с РК и Байтереком/Назарбаем, это скорее один из последних "гвоздей в крышку".
Ведь "Восточный" изначально планировался именно для перевода туда "гражданских" ракет, коей в первую очередь является "Союз-5"...
В перечислении символов национальной гордости "космос, балет, хоккей" космос звучит как-то уже и не очень уместно :(

P.S.
Ракетные проекты Роскосмоса
0
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№9
25.09.2019 18:33
Переминовали бы уж сразу весь Казахстан в Назарбайстан, чего мелочится...
+3
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№10
25.09.2019 21:05
Цитата, штурм сообщ. №9
в Назарбайстан
А потом новый "великий вождь" нарисуется...? Сразу... в Башистан / Елбасыстан. На века!
+1
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№11
25.09.2019 21:25
Цитата, BorSch сообщ. №8
Ведь "Восточный" изначально планировался именно для перевода туда "гражданских" ракет, коей в первую очередь является "Союз-5"
В настоящее время "Восточный" - это в первую очередь политический проект. Он призван предотвратить попытки шантажа со стороны Казахстана.
0
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№12
25.09.2019 21:43
При Александре II современный Казахстан назывался Областью сибирских киргизов.
0
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№13
25.09.2019 22:27
Казахов переименовать в назарбахов
0
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