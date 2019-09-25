Вместо Байконура космонавты будут взлетать с "Назарбаева"
Казахстан рассматривает вопрос переименования строящегося комплекса на Байконуре в честь первого президента республики Нурсултана Назарбаева, рассказали в аэрокосмическом комитете министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики.
"В настоящее время переименование стартового комплекса для РН "Союз-5" и "Союз-6" на космодроме Байконур или космического комплекса "Байтерек" в "Назарбаевский старт" прорабатывается казахстанской стороной. Процедура переименования будет произведена путем внесения изменений в соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федераций о создании на космодроме Байконур КРК "Байтерек" от 22 декабря 2004 года", – передает РИА "Новости" сообщение комитета.
Там добавили, что "новое название вступит в силу после ратификации соответствующего документа".
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Этакое прямое унижение для Российской федерации.Для нас это тоже унижение, если честно ((
не вижу никакого униженияНу не все согласны с тем, что Назарбаев хороший президент. И когда всё вокруг переименовывают в честь правителя, "забыв" спросить об этом людей, то это лишний раз подчеркивает какое значение имеет мнение граждан при принятии решений.
Унижение РФ видится в другом отношении, не связанном с РК и Байтереком/Назарбаем, это скорее один из последних "гвоздей в крышку".
Ведь "Восточный" изначально планировался именно для перевода туда "гражданских" ракет, коей в первую очередь является "Союз-5"...
В перечислении символов национальной гордости "космос, балет, хоккей" космос звучит как-то уже и не очень уместно :(
P.S.
Ракетные проекты Роскосмоса
в НазарбайстанА потом новый "великий вождь" нарисуется...? Сразу... в Башистан / Елбасыстан. На века!
Ведь "Восточный" изначально планировался именно для перевода туда "гражданских" ракет, коей в первую очередь является "Союз-5"В настоящее время "Восточный" - это в первую очередь политический проект. Он призван предотвратить попытки шантажа со стороны Казахстана.