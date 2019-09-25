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25.09.2019
Российская газета

В Турции истребитель F-16 назвали "хламом" по сравнению с Су-35

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Источник изображения: rg.ru

Похоже, российскому истребителю Су-35 суждено отправить на пенсию американский самолет F-16, стоящий на вооружении Турции.


Издание MillitaryWatсh посвятило нелицеприятную статью американскому легкому истребителю F-16. Автор отмечает, что на прошедшем недавно в Стамбуле авиационном фестивале "Технофест-2019" элитные российские истребители Су-35 произвели впечатление на турецкую аудиторию во время выступления в международном аэропорту Ататюрк.

И здесь возникли неизбежные сравнения Су-35 с F-16 (составляющим основу турецких ВВС) не в пользу последнего.

Ряд американских СМИ с удивлением отметили, что их самолет охарактеризовали как "хлам" из-за его ограниченных возможностей.

Впервые F-16 поступил на вооружение в 1978 году и был разработан как более легкое и дешевое дополнение к истребителю F-15C Eagle. А Су-35, напротив, представляет собой истребитель превосходства, сравнимый с F-15C.

Он обладает большей дальностью полета, скоростью, может нести в два раза больше полезной нагрузки. А в плане технологий Су-35 опережает любой самолет США на несколько десятилетий.

В частности речь идет о двигателях с управляемым вектором тяги, обеспечивающих сверхманевренность, датчиках с широкой областью обзора, включая инфракрасные системы слежения, и мощном радаре Ирбис-Е.

При этом Су-35 продается на экспорт по значительно более низкой цене, чем устаревшие F-16. К примеру, Китай закупает для своей армии два десятка самолетов за 83 миллиона долларов каждый.

В эту сумму включены расходы на обучение, вооружение, запасные части, передачу технологий и обслуживание инфраструктуры.

Турция, согласно сообщениям, планирует приобрести самолеты в значительно большем масштабе, а, значит, вполне вероятно, что цена за единицу будет значительно ниже.

В это же время Тайвань, несмотря на больший размер заказа, возраст истребителя и его слабые характеристики, закупает F-16 по цене более 120 миллионов долларов за самолет.

В завершении автор статьи делает неутешительный вывод: "Официальные лица из ряда стран, включая Соединенные Штаты и Сингапур, отметили, что F-16 стремительно морально устаревает".


Олег Корякин

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Страны
Китай
Россия
Сингапуp
США
Тайвань
Турция
Продукция
F-15
F-16
Су-35
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