Тяжелым огнеметам "Солнцепек" добавят мощи

Тяжелые гусеничные огнеметы "Солнцепек" увеличат дальность стрельбы благодаря реактивным снарядам нового поколения. Боеприпасы поступят на вооружение частей РХБЗ Центрального военного округа.

- В ближайшее время ожидаем поступление нового поколения реактивных снарядов. За счет увеличенной в полтора-два раза дальности полета они позволят эффективно решать задачи огневого поражения на безопасном удалении от противника. Это значительно снизит возможность ответного удара и повысит живучесть подразделений, - цитирует ТАСС начальника войск РХБЗ ЦВО генерал-майора Валерия Васильева.

С ударной мощью у "Солнцепека" все в порядке - что было эффектно продемонстрировано на учениях "Центр-2019". Реактивные снаряды с термобарической боевой частью гарантируют уничтожение противника на открытой местности, а особенно эффективны они в горах и фортификациях. Но небольшая дальность стрельбы и слабая защита пусковых установок заставляют огнеметы действовать под прикрытием танков и не задерживаться на передовой. С появлением дальнобойных снарядов огнеметчикам и не понадобится появляться на переднем крае.

В 2018 году в Алтайском крае сформирован отдельный огнеметный батальон, вооруженный "Солнцепеками". Подобного вооружения нет у других государств, между тем тяжелые огнеметы доказали свою эффективность в локальных конфликтах новейшего времени.

Антон Валагин