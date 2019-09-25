США предложили Турции новую сделку по F-35 - СМИ

Стамбул. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Посол США в Анкаре Дэвид Саттерфилд представил Турции новое предложение Вашингтона по приобретению американских истребителей-бомбардировщиков F-35, сообщают во вторник турецкие СМИ.

По их данным, посол озвучил турецкой делегации такую идею "на полях" Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Однако, уточняют издания, это были устные высказывания, а письменное предложение Вашингтон обещает направить Анкаре позднее.

В свою очередь издание "Йени шафак" отмечало, что инициатива Вашингтона также включала в себя возможность поставок зенитных ракетных систем Patriot и проект соглашения, которое в перспективе позволило бы нарастить торговый оборот между США и Турцией до $100 млрд.

Накануне американский сенатор-республиканец Линдси Грэм после встречи с после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом выразил надежду на укрепление стратегических отношений между Анкарой и Вашингтоном.

"Я надеюсь, что мы сможем получить более стратегические отношения с Турцией... попробуем вернуть их в программу F-35, может быть, поговорим о программе свободной торговли", - сказал Грэм журналистам после встречи.

Вашингтон неоднократно грозил Анкаре санкциями за контракт на поставку российских зенитных ракетных систем С-400. США также исключили Турцию из программы создания истребителей-бомбардировщиков F-35 из-за поставок Турции С-400.