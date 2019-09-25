Бронированный "Волат"

Ещё в начале 2000-х годов в большинстве специальных подразделений Беларуси либо отсутствовали лёгкие бронированные машины, либо использовались советские БТР-80. Для современных целей и задач белорусского спецназа бронетранспортёры обладали избыточной мощностью, а также невысокой ремонтопригодностью. Первыми лёгкими бронемашинами в 2006 году в МВД Беларуси стали три российских автомобиля "Тигр". С 2014 года Минский завод колёсных тягачей (МЗКТ) начал лицензионную сборку "Тигров". В 2015 году собранные машины были доработаны для Минобороны Беларуси в рамках опытно-конструкторских работ (ОКР) "Лис-ПМ". В итоге именно "Лисы" первыми пришли на замену БТР-80 во внутренних войсках. В том же 2014 году по поручению президента Республики Беларусь на МЗКТ начались совершенно новые ОКР "V-1" по разработке полностью белорусского бронеавтомобиля.

От эскиза до модели

Примерно в то же время автору этой статьи посчастливилось увидеть эскизный рисунок проекта V-1, представленный для ознакомления представителям спецподразделений. Тогда я скептически отнёсся к будущему этого концепта, не поверив, что такой привлекательный и амбициозный проект сможет воплотиться в жизнь. Более того, было трудно представить, что такой бронеавтомобиль примут на вооружение и мне доведётся на практике убедиться в мудрости решений, принятых в 2014 году.

Эскизный проект V-1 Источник изображения: mzkt.by

За непростую задачу разработки бронеавтомобиля "с нуля" взялись инженеры Минского завода колёсных тягачей под руководством Юрия Ивановича Николаева, имевшего многолетний опыт создания военной колёсной техники повышенной проходимости. Первый опытный образец, получивший наименование МЗКТ-490100, имел автоматическую трансмиссию МЗКТ-2361, одноступенчатую раздаточную коробку МЗКТ-4901 и двигатель ЯМЗ-5345. Впервые его продемонстрировали в Париже на международной выставке обороны и безопасности Eurosatory-2016.

МЗКТ-490100 на Eurosatory-2016 Источник изображения: drom.ru

К 2017 году броневик претерпел незначительные изменения по сравнению с прототипом. Основные метаморфозы коснулись конструкции задней двери: вместо опускающейся рампы теперь это обычная распашная дверь без крепления запасного колеса. МЗКТ-490100-010 массой более 10 т и грузоподъёмностью свыше 1 т способен перевозить экипаж из десяти человек. Дизельный двигатель мощностью 240 л.с. способен разогнать "Волата" до 110 км/ч. Два топливных бака по 130 л дают машине запас хода в 1000 км. Цельнометаллический сварной бронированный корпус класса Бр4 надёжно защищает экипаж автомобиля от поражения стрелковым оружием.

В базовое исполнение легкобронированного автомобиля (ЛБА) вошёл целый комплекс дополнительного оборудования: навигация; фильтровентиляционная установка; предпусковой подогреватель-отопитель; автономная двухзонная система отопления и система кондиционирования обитаемого отсека; система дымоудаления; энергопоглощающие сидения десантного отсека; ограничители радиального давления для езды на повреждённых шинах; система центральной накачки шин; лебёдка самовытаскивания; аккумулятор увеличенной ёмкости; система пуска двигателя с разряжёнными аккумуляторами; электрообогреваемые передние ветровые и боковые бронестёкла; зеркала заднего вида.

МЗКТ-490100-010 на международном военно-техническом форуме "Армия-2018" Источник изображения: vitalykuzmin.net

Военный броневик минского СОБР

Новый ЛБА разрабатывался в первую очередь в интересах Минобороны и в 2017 году, успешно пройдя государственные испытания, был принят на вооружение белорусской армии. На основе базовой комплектации МЗКТ разработал целый модельный ряд автомобилей различного назначения. Первым в этом семействе стал МЗКТ-490100-011, на крыше которого монтируется пулемётно-гранатомётный модуль для стрелка с возможностью одновременной установки пулемёта типа ПКМ и гранатомёта типа АГ-17. Штатный боекомплект экипажа армейского автомобиля составляют по 20 оборонительных (Ф-1) и наступательных (РГД-5) ручных гранат, ящик с тротиловыми шашками массой 32 кг, а также 3240 патронов калибра 5,45 мм или 2640 патронов калибра 7,62 мм.

МЗКТ-490100-011 Источник изображения: vpk.gov.by

Новый бронеавтомобиль в базовом исполнении прошёл обкатку и в других силовых структурах Беларуси, таких как внутренние войска и органы пограничной службы. Вскоре инженеры МЗКТ совместно со специалистами Главного управления командующего внутренними войсками при непосредственном участии представителей минского СОБР начали доработку ЛБА в интересах милицейского спецназа. Так появился МЗКТ-490100-017, который впервые открыто демонстрировался на международном военно-техническом форуме "Армия-2017" в подмосковной Кубинке.

Новый автомобиль для СОБР претерпел значительные изменения в сравнении со своим старшим собратом. Для начала на крышу "Волата" установили боевой функциональный модуль (БФМ), вращающийся на 360 градусов и аналогичный таковому на "Лис-ПМ". Для облегчения модуля в конструкции имеется вырез в задней стенке. При этом спину пулемётчика во время стрельбы надёжно прикрывает люк в откинутом положении. В качестве основного вооружения БФМ был выбрал мощный крупнокалиберный пехотный пулемёт НСВ-12,7, установленный на постель UPM-160. В салоне возле места командира экипажа установлена аппаратура внутренней и внешней связи ПУ-2 разработки ОАО "Агат-Систем".

Размещение экипажа внутри салона МЗКТ-490100-017 Источник изображения: СОБР, garsing.by

Так как для СОБР это прежде всего штурмовой автомобиль, то увеличилось количество бойниц для десантного отсека. С каждой стороны появились по две дополнительные бойницы, и теперь каждый член экипажа мог вести огонь из стрелкового оружия, не покидая салон бронеавтомобиля. Для более удобной стрельбы бойницы на задней двери переместили выше и установили в бронированные стеклоблоки. К тому же, в отличие от базового варианта, здесь установлены бойницы увеличенного диаметра (с 98 до 116 мм).

Автомобиль можно использовать и при непосредственном сближении с объектом штурма. Для этого в передних боковых дверях имеются дополнительные откидные листы бронезащиты, предназначенные для защиты спецназовцев при действиях в пешем порядке от возможного огневого поражения. В этих же дверях на высоте 1,5 м от грунта установлены дополнительные бойницы для ведения огня. Для преодоления десантом различных препятствий и штурма первых этажей зданий на капоте имеется съёмная платформа, оборудованная противоскользящими элементами и откидной консольной двухстворчатой секцией, которая может фиксироваться в вертикальном положении, обеспечивая дополнительную защиту экипажа. В таком максимально активном штурмовом состоянии "Волат" напоминает белорусский вариант всемирно знаменитых трансформеров.

Ведение огня с использованием бойниц МЗКТ-490100-017 Источник изображения: СОБР, garsing.by

Боковые откидные подножки предназначены для размещения бойцов во время движения транспорта в готовности к штурму. Для этого на корпусе возле задней боковой двери имеется дополнительный поручень, а верхний поручень имеет удлинённую конструкцию. На задней стенке также установлен дополнительный трап.

МЗКТ-490100-017 успешно прошёл испытания и был принят на вооружение внутренних войск МВД Беларуси. Первые две машины поступили в минский СОБР в декабре 2017 года и сразу же заступили на круглосуточное боевое дежурство.

МЗКТ-490100-017 и военнослужащие СОБР. Фото автора Источник изображения: warspot.ru

Вышеуказанные изменения, сделанные в интересах МВД, устроили и Государственный пограничный комитет Беларуси, хотя пограничники решили отказаться от автоматической трансмиссии. Таким образом, МЗКТ-490100-117 имеет механическую трансмиссию СААЗ-4334МЗ, двухступенчатую раздаточную коробку МЗКТ-5002 и двигатель ЯМЗ-5345-20. Основным вооружением БФМ стал пулемёт ПКМ, на крыше над лобовым стеклом появились проблесковые маячки и дополнительные светодиодные фары.

Автомобили специального назначения

Как любая универсальная платформа, МЗКТ-490100 стал родоначальником целого семейства автомобилей специального назначения, таких как разведывательный, медицинский, машина связи и радиоэлектронной борьбы и многие другие. Одним из первых в этом ряду стал разведывательно-огневой модуль МЗКТ-490100-015 с комплексом "Адунок" разработанный ОАО "АГАТ — системы управления". Этот автомобиль предназначен для ведения специальных и разведывательных действий, борьбы с незаконными вооружёнными формированиями и диверсионно-разведывательными группами противника, сопровождения колонн, охраны тыловых районов, несения комендантской службы и участия в миротворческих операциях.

Помимо автоматизированного дистанционно-управляемого наблюдательного огневого комплекса с 12,7-мм пулемётом либо 30-мм автоматическим гранатомётом, бронеавтомобиль имеет средства связи и обмена данными обстановки (4G/LTE), средства разведки (тактический беспилотный авиационный комплекс "Беркут"), оптоэлектронное устройство наблюдения. Штатное отделение машины — 6-8 человек с индивидуальным и групповым вооружением и экипировкой. Также комплекс имеет шесть пусковых установок для постановки дымовых завес типа "Туча".

К 2018 году разведывательный комплекс претерпел значительные изменения и получил наименование БРДМ-4Б. Скорее всего, это связано с доработкой комплекса в интересах Минобороны Беларуси. В пользу этой версии говорит и появившийся официальный индекс системы — 1А038-1. Впервые модернизированный вариант был продемонстрирован широкой публике на выставке "Милекс-2019". Машина "потеряла" свой огневой модуль, зато значительно усовершенствовала разведывательный. Теперь БРДМ может вести оптоэлектронную (инфракрасную и телевизионную) наземную (на глубину до 6 км) и воздушную (на глубину до 40 км) разведку, радиоэлектронную разведку радиосредств диапазонов ОВЧ (на глубину до 30 км), радиолокационную (на глубину до 18 км) и сейсмическую (на глубину до 40 км) разведку. Кроме того, машина может обеспечивать обработку разведывательной информации, радиосвязь на дальности 30 км в движении и 350 км на стоянке, осуществлять передачу данных и навигации.

БРДМ-4Б на шасси МЗКТ-490100-015. Фото автора Источник изображения: warspot.ru

Свой вариант автомобиля разведки "Рубон" на шасси МЗКТ-490100-018, также впервые на выставке "Милекс-2019", представило ЧП "Белтех Оптроникс". "Волат" вновь обрёл дистанционный огневой модуль — на этот раз ДБМ-Т12,7, разработанный совместно с российским ОАО "Специальное конструкторское бюро приборостроения и автоматики" (город Ковров). В качестве вооружения в модуле могут использоваться 12,7-мм пулемёты типа "Корд" или НСВ с горизонтальными углами наводки в 360 градусов и вертикальными от ?20 до +70 градусов. Дальность обнаружения цели типа "танк" составляет 8,5 км днём и 5,5 км ночью, а распознавания — 5,5 и 3,5 км соответственно. "Рубон" способен как днём, так и ночью поражать автоматически сопровождаемые беспилотные летательные аппараты, огневые и транспортные средства как с места, так и с ходу.

МЗКТ-490100-018. Фото автора Источник изображения: warspot.ru

В наши дни не менее актуальна станция радиоэлектронной борьбы с беспилотными летательными аппаратами "Гроза-С" на шасси МЗКТ-490100-014 (разработка ОАО "КБ Радар"). "Гроза-С" способна обнаруживать БПЛА по излучениям радиолиний управления аппаратами, подавлять линии передачи данных, формировать дезинформирующие помехи бортовой аппаратуре навигации. Иными словами, такая станция РЭБ может посадить беспилотник, лишив его канала связи, либо взять управлением им на себя. Дальность радиоподавления приёмника БПЛА — до 30 км, а наземного пункта управления — до 10 км. Вмешательство в контроль канала GPS (либо GLONASS, GALILEO, BeiDou) может происходить на дальности до 40 км.

МЗКТ-490100-014 Источник изображения: vpk.gov.by

Одной из последних разработок в области средств связи и телекоммуникации для военных является комбинированная радиостанция Р-186 "Богатырь-2" на шасси МЗКТ-490100-019. Она предназначается для организации связи при ведении различных видов боя, выполнения задач мирного времени и ликвидации чрезвычайных ситуаций на различных уровнях управления. Такой "Богатырь" способен на организацию открытой и засекреченной телефонной связи на дальности до 300 км. В комплекс входит аппаратура связи белорусского производства: система спутниковой связи "Восход", радиостанции УКВ и КВ диапазонов, аппаратура шифрования "Ксенон", автоматизированные рабочие места оператора связи и командования.

Р-186 "Богатырь-2" на шасси МЗКТ-490100-019. Фото автора Источник изображения: warspot.ru

Наиболее мощным оружием в семействе "Волатов" является ПТРК "Шершень-М" на шасси МЗКТ-490100-016 разработки минского ЗАО "ЦНИП". Для управления такой системой достаточно экипажа машины в количестве трёх человек. В боекомплект входит не менее восьми управляемых ракет в любом из трёх вариантов калибров: 107-мм типа РК-3, 130-мм типа РК-2 или 152-мм типа РК-2М. В качестве боевой части ракет используются либо осколочно-фугасная, либо тандемная кумулятивная. Такие боеприпасы способны пробивать от 550 до 1100 мм брони на дальности от 2,5 до 8 км.

МЗКТ-490100-016. Фото автора Источник изображения: warspot.ru

Из ещё не реализованных замыслов Минского завода колёсных тягачей пока известен лишь медицинский автомобиль МЗКТ-490100-012. До сих пор остаётся загадочным вариант под номером 13, хотя может оказаться, что и инженеры — люди суеверные. Хотелось бы верить, что мы ещё увидим новых представителей "богатырской династии". По непроверенной информации, на заводе ведутся работы над модернизацией базового образца и родоначальника всего семейства "V-1". Быть может, не за горами второе поколение бронеавтомобилей "V-2"?

Источники и литература:

Боевая легкобронированная машина МЗКТ-233036. Формуляр 233036-0000010 ФО Легкобронированный автомобиль МЗКТ-490100-017. Руководство по эксплуатации 490100-0000017 РЭ

Руслан Гук