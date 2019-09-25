Новое время (Украина): как спасти украинскую армию

Полковник британской армии в отставке, эксперт по вопросам безопасности и обороны Украинского института будущего Глен Грант предлагает девять пунктов реформирования украинской армии. По его мнению, необходимо отказаться от устаревших взглядов, изменить методы работы и не имитировать реформы.

1. Реформирование и сокращение полномочий президента

Конституция Украины предоставляет президенту сверхбольшие полномочия. Так в военной сфере полномочия как верховного главнокомандующего не подкреплены четко определенной правовой базой. К тому же президент Украины имеет непосредственное влияние на начальника генерального штаба, что разбалансирует структуру управления. Ни в одной европейской стране, где начальник генштаба напрямую подчиняется президенту, не удалось создать эффективную военную и оборонную модель. Речь [идет] про Албанию, Молдавию, Сербию, Словению, Болгарию и т. п. Президент имеет неограниченные возможности единолично назначать людей на высшие военные должности. Это создает риск кумовства и фаворитизма вместо избрания действительно квалифицированных кадров. Стоит отметить еще один момент: решения президента могут не учитывать принятого годового бюджетного плана. То есть, его решения будут иметь негативное влияние на хорошо продуманные финансовые планы.

2. Постановка войскам адекватных задач, которые соответствовали бы стране, находящейся в состоянии войны

Нынешние приказы создают чрезвычайное психическое напряжение для военных на линии фронта, которые чувствуют себя преданными, а это представляет реальную угрозу как для самих военных, так и для страны в целом. В случае отступления с основных позиций на второстепенные, руководство должно обеспечить надежную оборону для того, чтобы вселить уверенность в солдат, что это не проигрыш, а тактические действия чтобы избежать неожиданного обстрела на открытом участке. Относительно отвода сил по плану Зеленского, войскам надо позволить вернуться на исходные позиции без новых приказов в случае вражеского нападения.

3. Принятие новых законов о системе обороны и безопасности

Большая часть информации военных ведомств находится под грифом "совершенно секретно". Поэтому Верховная рада для понимания ситуации в системе безопасности страны должна предоставить четкие надзорные полномочия и создать инструменты (юридические нормы) для преодоления стены секретности и человеческой некомпетентности по тем же стандартам, по которым такие полномочия имеют парламенты других стран. Разведывательной службе нужен закон, который будет определять нормы регулирования и контроля операций всех безопасностных служб (СБУ, Национальной гвардии, военной разведки, УСН и т. п.). Закон об управлении структурами безопасности должен определять, какие структуры безопасности, когда и как должны информировать профильный и гражданский комитет по демократическому контролю и обязать представителей этих структур предоставлять соответствующую информацию в полном объеме.

4. Модернизация и преобразование совета национальной безопасности и обороны в настоящий орган по контролю вопросов национальной безопасности

Украина находится в состоянии войны, следовательно враг может нанести удар в любой момент. Соответственно, СНБО должен функционировать круглосуточно. СНБО требует более совершенной и современной аналитической системы, включая открытые источники информации и более мощную поддержку со стороны ИТ и систем искусственного интеллекта. Необходимо четко определить, какую роль играет СНБО в составе всех оборонных и безопасностных учреждений. Более того, задать вопрос - какую власть и влияние он имеет вообще?

5. Окончание текущей проверки структур вооруженных сил Украины

Проверка структур вооруженных сил необходима для того, чтобы адекватно оценить корреляцию между ценой и качеством почти всего, начиная со всей структуры безопасности и заканчивая вооружением, и максимально эффективно использовать военный бюджет. Проверку, начатую во времена предыдущего правительства, надо довести до того уровня, когда ее можно будет обсуждать на заседании профильного парламентского комитета.

6. Модернизация и реформирование министерства обороны

Министерство обороны требует введения ИТ-технологий и минимизации бумажной бюрократии. Для нынешней структуры министерства обороны это кажется почти невозможным. Устаревшие привычки и страх перед всем новым глубоко укоренен в нынешней системе безопасности. Министерству обороны необходимо отказаться от устаревших взглядов, изменить методы работы и не имитировать, а проводить реальные реформы. Также важно помнить, что заместители министра должны заниматься политической, а не управленческой деятельностью в МОУ, чтобы предотвратить риск нарушения баланса в структуре управления.

7. Изменение системы управления персоналом в оборонке и усиление внимания к эффективности работы, применение западного опыта, образа мышления, навыков и умений

В процессе отбора офицеров следует учитывать, прежде всего, лидерские качества и инициативность, а не квалификацию, которая преимущественно есть только на бумаге. Все офицеры в звании майора и выше в случае, если они претендуют на высшую должность, должны ежегодно проходить соответствующую комиссию. Это искоренит из армии нынешнее клановое кумовство. В таких комиссиях должны быть представители общественности. Их участие необходимо до тех пор, пока советское влияние не будет искоренено окончательно.

8. Проверка и реорганизация национальной гвардии

Национальная гвардия в нынешнем состоянии, типичном для советских времен - это шаг назад. Потому что она по своим функциям не является ни полицией, ни службой безопасности, ни армией. Цели и структуру национальной гвардии следует пересмотреть, чтобы в дальнейшем избежать дублирования функций других структур безопасности. Это поможет избежать потерь бюджета из-за такого дублирования.

9. Начать переход от системы резервистов к системе гражданских добровольцев, которые в случае необходимости будут усиливать бригады

Резервисты не могут мгновенно создать работающую военную "машину", потому что им не хватает командиров, оружия, транспортных средств, подготовки и навыков работы с современной техникой. Именно поэтому лучше учить резервистов вместе с другими подразделениями бригады для понимания стандартов и упражнения с имеющимися тренировочными системами и симуляторами. Этот резерв следует использовать для усиления действующих бригадных структур, нуждающихся в пополнении личного состава и будут иметь насущную необходимость в подкреплении во время возможного большого конфликта (не в ООС).

Глен Грант