Правительство Индии планирует приобрести дополнительную партию истребителей "Рафаль"

ЦАМТО, 24 сентября. Согласно сообщениям индийских СМИ, не обращая внимания на споры вокруг предыдущей сделки, правительство Нарендры Моди согласовало закупку 36 дополнительных истребителей "Рафаль".

Как сообщает Economic Times со ссылкой на опубликованный 21 сентября отчет Indian Defence Research Wing, контракт будет подписан в начале 2020 года.

Как сообщал ЦАМТО, церемония передачи ВВС Индии первого истребителя "Рафаль" состоится во Франции в присутствии министра обороны Индии Раджната Сингха 8 октября. Как планируется, первые четыре самолета "Рафаль" совершат перелет в Индию в апреле-мае следующего года, а все 36 истребителей первой партии будут переданы заказчику к апрелю 2022 года: через 67 месяцев после подписания межправительственного соглашения. После этого еще некоторое время потребуется на приведение их к окончательной "индийской" конфигурации.

Покупка 36 дополнительных истребителей позволит увеличить парк "Рафалей" в составе ВВС Индии до 72 ед. и расширить возможности боевой авиации. По мнению экспертов, события, связанные с нанесением ВВС Индии удара по лагерям террористов в районе Балакота, ускорили принятие решения о дополнительной закупке истребителей.

По данным источников Economic Times, США оказывали и оказывают на Индию сильное давление, лоббируя закупку истребителей производства Lockheed Martin. Однако после сообщений о сбитом индийским МиГ-21 самолета F-16 ВВС Пакистана, репутация американского истребителя было подорвана. Даже его улучшенная версия F-21 не вполне соответствует требованиям ВВС Индии. Тем не менее, F/A-18E/F "Супер Хорнет" компании Boeing, по заявлению источников Economic Times, рассматривался как возможный кандидат на закупку, наряду с "Рафалем". При этом "Грипен Е" не заинтересовал ВВС Индии.

Параллельно ВВС Индии приняли решение закупить в России дополнительно 18 самолетов Су-30МКИ и 21 истребитель МиГ-29. Предметно оценивается возможность модернизации 272 имеющихся самолетов Су-30МКИ. Недавний визит в Россию премьер-министра Н.Моди ускорил этот процесс.

Французская компания Dassault Aviation и американская Boeing также представили руководству Индии расширенные предложения по созданию индийского истребителя AMCA 5-го поколения при условии, что они получат выгодный контракт на поставку истребителей для ВВС Индии.