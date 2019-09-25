Посол Гвинеи в России оценил уровень сотрудничества двух стран в сфере ВТС

ЦАМТО, 24 сентября. Сотрудничество России и Гвинеи в военно-технической сфере достигло стратегического уровня и продолжает развиваться, заявил в интервью "РИА Новости" посол африканской республики в Москве Мохамед Кейта.

Дипломат напомнил, что Гвинея активно сотрудничает в военной сфере с Россией со дня обретения своей независимости в 1958 году.

"Тогда был Советский Союз. Наше сотрудничество началось с подготовки военных кадров на всех уровнях и во всех сферах – на среднем и на высшем. Мы отправляли военных учиться в Россию в авиационные, морские училища, вузы сухопутных войск. До сегодняшнего дня этот процесс никогда не останавливается", – отметил посол.

"Наши военные имеют российскую экипировку с тех времен и до сегодняшнего дня. У нас на вооружении российские танки, самолеты, военные корабли. Командный состав, прежде всего высший, обучался в России. Мы остаемся в таком контексте сотрудничества, и до сегодняшнего дня оно продолжает развиваться. Я могу сказать, что мы достигли стратегического уровня сотрудничества в военной сфере", – цитирует "РИА Новости" М.Кейта.