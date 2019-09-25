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25.09.2019
ТАСС

Последнюю ракету-носитель "Союз-ФГ" освятили перед запуском новой экспедиции на МКС

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Источник изображения: © Сергей Савостьянов/ТАСС

Старт ракеты-носителя намечен на 25 сентября в 16:57 мск

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР /Казахстан/, 24 сентября. /ТАСС/. Ракету-носитель "Союз-ФГ" освятили накануне ее последнего запуска с пилотируемым космическим кораблем "Союз МС-15", на котором 25 сентября к Международной космической станции (МКС) отправится новый экипаж.

Обряд освящения провел протоиерей Сергий (Бычков).

"Позвольте вас всех поблагодарить за то, что вы пришли сюда помолиться с нами о благословении господом космического аппарата и космонавтов. Хочу от всей души вас всех поблагодарить и пожелать милости божьей, чтоб она пребывала со всеми вами и господь хранил вас всех на многая и благая лета", - сказал протоиерей Сергий, обращаясь к журналистам.

Старт ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-15" и экипажем новой экспедиции на МКС намечен на 25 сентября в 16:57 мск с первой стартовой площадки ("Гагаринский старт"). Это будет 70-й и последний пуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" в истории. В дальнейшем все пилотируемые корабли "Союз" будут запускать с помощью ракет "Союз-2.1а".

На пилотируемом корабле "Союз МС-15" к МКС отправятся космонавт Роскосмоса Олег Скрипочка, а также астронавт NASA Эндрю Морган и первый в истории Объединенных Арабских Эмиратов представитель этой страны Хазаа аль-Мансури.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Роскосмос
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Байконур
МКС
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Союз РН
Союз-2 РН
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2 комментария
№1
25.09.2019 16:23
Цитата, q
Обряд освящения провел протоиерей Сергий (Бычков)
Это, что издевка над космической наукой?
0
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№2
25.09.2019 16:28
Цитата, -Александр- сообщ. №1
Это, что издевка над космической наукой?
Скоро этот ритуал будет обязательным для всех изделий с приёмкой "9" :((
0
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