Мир в Польше опирается на американские штыки, считает президент Дуда

Американские войска в Польше позволят избежать военных конфликтов, заявил президент европейской страны Анджей Дуда после того, как подписал с президентом США Дональдом Трампом Совместную декларацию о военном сотрудничестве.

В ней говорится, что стороны подтвердили планируемое увеличение численности войск США в Польше еще на тысячу человек с нынешних 4,5 тыс, передает РИА Новости.

"Нам больше всего нужен мир, и все мы верим, что агрессии не будет, потому что эти войска здесь присутствуют. Я глубоко верю, что это лучший путь, чтобы предотвратить новые военные конфликты. Трамп понимает и внимательно смотрит на безопасность в нашей части мира. Адекватная реакция с нашей точки зрения - присутствие союзнических войск", - сказал Дуда.

Он отметил, что Польша будет вкладывать деньги в создание инфраструктуры для американских военных, но не видит в этом проблем, так как "это инвестиции, которые мы реализуем в Польше".