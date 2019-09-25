Блок НАТО не досчитался российских самолетов над Балтикой

НАТО отчиталась о сопровождении российских военных самолетов на Балтике, при этом не удалось идентифицировать все летательные аппараты ВС РФ.

Как указано в отчете Североатлантического альянса, в период с 16 по 22 сентября истребители НАТО, выполняющие в небе Балтики задачи по плану миссии Baltic Air Policing ("Балтийское воздушное патрулирование"), шесть раз вылетали на сопровождение самолётов ВС России.

16 сентября эскортировались два тяжелых истребителя Су-27 с авиабазы Черняховск, вылетавшие на охрану самолёта ДРЛОиУ А-50 (дальнего радиолокационного обнаружения и управления), осуществлявшего перелёт с одной авиабаз России на авиабазу Черняховск для обеспечения полёта двух ракетоносцев Ту-160, сообщила "Оперативная линия".

17 сентября дважды, на прямом и обратном маршрутах, производился мониторинг за работой двух Ту-160 и двух сопровождающих их Су-27. 18 сентября сопровождался самолёт ДРЛОиУ А-50, выполнявший обратный перелёт из Калининграда на одну из баз Западного военного округа.

19 сентября виновником тревог выступил военно-транспортный самолёт Ан-12, выполнявший перелёт из Калининграда. 20 сентября в роли возмутителя спокойствия выступил одинокий истребитель Су-30, выполнявший учебно-тренировочный полёт с авиабазы Черняховск.

По версии НАТО остальные военные российские самолеты "летали, как и всегда, ничего не включая, не выходя на связь и не предоставляя планов своего полёта".