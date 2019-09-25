Войти
25.09.2019
Газета.ru

"Им кто-то помогает": в Минобороны рассказали о дронах боевиков

970
0
0

Конашенков рассказал о дронах боевиков, сбитых при атаке Хмеймима

Сирийские боевики создают беспилотники по некоторым схемам и лекалам, и кто-то помогает им, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. Он продемонстрировал журналистам два сбитых при атаке на Хмеймим дрона и обратил внимание на механизм сброса с них боеприпасов.

Дроны сирийских боевиков, которые были сбиты вблизи российской авиабазы Хмеймим в Сирии, создавались с применением сложных технических решений, требующих специального образования, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, дальность полета одного из таких аппаратов - 150 км, а высота может достигать 4 км. Конашенков рассказал, что на такой ударный беспилотник устанавливали систему управления для навигации, три антенны и специальные консоли для крепления боеприпасов. На другом дроне была бензиновая двигательная установка, представляющая собой обычную бочку с топливом на пять литров. Сами дроны были продемонстрированы журналистам.

"Гораздо более интересным был механизм сброса боеприпаса: при подлете в назначенную точку он просто подталкивался и сбрасывался с высоты 1,5-2 км", - объяснил официальный представитель Минобороны.

Он признал, что, с одной стороны, такие беспилотные летательные аппараты (БПЛА) соответствуют уровню авиамодельного кружка.

При этом для систем навигации, управления и сброса боеприпаса необходимо серьезное техническое образование, обратил внимание Конашенков.

По его словам, боевики совершенствуют технические решения. "Мы понимаем, что сборка проходит по каким-то схемам и лекалам. И кто-то, кто владеет этими технологиями, помогает террористическим группировкам", - добавил генерал.

Средства противовоздушной обороны (ПВО) авиабазы Хмеймим 3 сентября сбили два ударных БПЛА боевиков. Оба аппарата приближались к базе с северо-запада и были уничтожены на безопасном расстоянии. В результате отражения атаки никто не пострадал, материальный ущерб базе причинен не был. Предыдущая попытка нападения на Хмеймим при помощи дронов предпринималась террористами 11 августа. В той атаке участвовали шесть маневрирующих аппаратов, но их также уничтожили российские ПВО.

При этом самолеты ВКС России регулярно наносят точечные удары по объектам боевиков, где в кустарных условиях собираются БПЛА, а также хранятся запчасти к ним.

Очередная такая атака произошла 11 мая. В тот день, как сообщал телеканал Al Mayadeen, бойцы сирийской армии освободили от террористов пять селений на северо-западе Сирии и вышли к административной границе между провинциями Идлиб и Хама.

Журналисты уточнили, что в результате проведенной операции сирийским военнослужащим удалось уничтожить командный пункт и склады с оружием экстремистской группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) в населенном пункте Хасс.

Незадолго до этого, 23 апреля, военный источник сообщил Al-Masdar News, что ВКС России уничтожили оружейный склад, принадлежавший джихадистам в сирийской провинции Идлиб. По его сведениям, в результате авиаудара были убиты несколько членов группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (создана на базе запрещенной в России "Джабхат ан-Нусры"). Атака произошла рядом с центральной тюрьмой недалеко от административного центра провинции.

Источник уточнил, что российские ВКС планировали это нападение за день до него, когда несколько военных самолетов с российской авиабазы Хмеймим прибыли в Идлиб.

Еще одна атака по позициям боевиков со стороны российский войск в Сирии произошла в середине марта. В российском военном ведомстве сообщили, что ВКС РФ уничтожили склад террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам", где хранились ударные БПЛА.

Они должны были совершить налет на Хмеймим.

Удар российской стороны по боевикам был предварительно согласован с Турцией. В результате налета военные уничтожили боеприпасы и вооружения террористов. В ведомстве уточнили, что информацию о намерении группировки напасть на Хмеймим подтвердили по нескольким каналам.

До этого артиллерия сирийской армии атаковала форпосты боевиков из экстремистской группировки "Катаиб аль-Изза" на севере провинции Хама 5 марта. Агентство SANA сообщало, что сирийские военнослужащие открыли огонь из-за непрекращающихся обстрелов боевиками населенных пунктов, которые находятся под защитой правительственных сил.

Как отмечает агентство, бандформирования, удерживающие позиции возле городов Морик и Эль-Латамна, понесли существенные потери: были уничтожены созданные ими огневые точки, командные пункты и склады с оружием.


Лидия Мисник

Права на данный материал принадлежат Газета.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Турция
Персоны
Конашенков Игорь
Проекты
БПЛА
Похожие новости
29.04.2019
За "Хмеймим": Россия ударила по боевикам в Сирии
08.02.2018
Минобороны: "Джебхат ан-Нусра" стала инструментом в руках недовольных ролью РФ стран
22.01.2018
Борьба за плацдарм. Россия и США устроили в Сирии "гонку военных баз"
18.08.2016
Военные РФ посоветовали Госдепу проверить знания в связи с заявлениями по базе в Иране
12.02.2016
С 4 по 11 февраля самолеты российской авиагруппы в САР выполнили 510 вылетов, нанесено поражение по 1888 объектам террористов
26.10.2015
Сирия экзаменует армию России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.09 23:20
  • 9
Летающие гаубицы: ВКС России провели уникальную операцию
  • 25.09 23:19
  • 76
Новая система С-500 готова к массовому выпуску
  • 25.09 23:05
  • 3
Сменщик "Макарыча"
  • 25.09 23:01
  • 1
The National Interest (США): почему российские ВВС столь опасны
  • 25.09 22:54
  • 5
"Морские котики" против русского "спецназа": какое из элитных подразделений самое смертоносное в мире? (ABC, Испания)
  • 25.09 22:27
  • 13
Вместо Байконура космонавты будут взлетать с "Назарбаева"
  • 25.09 21:34
  • 13
В неумелых руках: почему системы Patriot не защитили Саудовскую Аравию
  • 25.09 20:24
  • 8
"Российский Falcon 9" оказался дешевле американского
  • 25.09 18:58
  • 96
На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты
  • 25.09 18:22
  • 53
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 25.09 18:02
  • 5
МиГ-35 оказался танкером
  • 25.09 17:38
  • 1
Голландцы одобрили Iron Fist
  • 25.09 17:25
  • 3
Исчезающий токарь
  • 25.09 17:20
  • 1
Эксперимент удался: огнеметный батальон доказал свою эффективность
  • 25.09 17:17
  • 1
Пиар и его команда: достижения Сергея Шойгу на посту министра обороны