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25.09.2019
ЦАМТО

Делегация колледжа национальной обороны Индии посетила Военную академию российского Генштаба

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Военная академия Генерального штаба Вооруженных Сил России. Источник: kapellan.ru.

ЦАМТО, 24 сентября. Индийская военная делегация во главе с начальником колледжа национальной обороны Индии вице-адмиралом Шрикантом в ходе своего визита в Россию посетила Военную академию Генерального штаба.

Индийская делегация ознакомилась со структурой военного вуза, организацией учебного процесса и особенностями обучения военнослужащих иностранных армий.

Гости обсудили дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества в сфере образования и науки с начальником Военной академии Генштаба генерал-полковником Владимиром Зарудницким. Руководитель индийской делегации выступил перед слушателями и преподавателями с лекцией по развитию стратегии национальной безопасности Индии.

Поездка состоялась в соответствии с планом международной деятельности Минобороны России.

Колледж национальной обороны, основанный в 1960 году первым премьер-министром независимой Индии Джавахарлалом Неру, подготовил более 3,8 тыс. офицеров и сегодня является самым престижным и авторитетным военным вузом республики. Готовит ежегодно около 100 старших и высших офицеров, которые традиционно занимают высшие должности в структурах обороны и национальной безопасности Индии, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Страны
Индия
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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