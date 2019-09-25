Делегация колледжа национальной обороны Индии посетила Военную академию российского Генштаба

ЦАМТО, 24 сентября. Индийская военная делегация во главе с начальником колледжа национальной обороны Индии вице-адмиралом Шрикантом в ходе своего визита в Россию посетила Военную академию Генерального штаба.

Индийская делегация ознакомилась со структурой военного вуза, организацией учебного процесса и особенностями обучения военнослужащих иностранных армий.

Гости обсудили дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества в сфере образования и науки с начальником Военной академии Генштаба генерал-полковником Владимиром Зарудницким. Руководитель индийской делегации выступил перед слушателями и преподавателями с лекцией по развитию стратегии национальной безопасности Индии.

Поездка состоялась в соответствии с планом международной деятельности Минобороны России.

Колледж национальной обороны, основанный в 1960 году первым премьер-министром независимой Индии Джавахарлалом Неру, подготовил более 3,8 тыс. офицеров и сегодня является самым престижным и авторитетным военным вузом республики. Готовит ежегодно около 100 старших и высших офицеров, которые традиционно занимают высшие должности в структурах обороны и национальной безопасности Индии, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.