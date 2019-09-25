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25.09.2019
ИноСМИ

Haber7 (Турция): вызывающая замешательство схватка F-35 — С-400 между Израилем и Россией

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Истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35 "Лайтнинг" II
Истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35 "Лайтнинг" II.
Источник изображения: © CC0 / Public Domain,

Могут ли радары С-400 обнаруживать F-35? Могут ли F-35 незаметно проводить операции в регионе, где размещены С-400? Способны ли С-400 раскрыть секреты американских истребителей? Об этом пишет "Хабер7" и спорят ее читатели. Некоторым даже не терпится увидеть столкновение России с ее С-400 и Израиля, у которого есть F-35.

Могут ли радары С-400 обнаруживать F-35? Могут ли F-35 проводить операции в регионе, где размещены С-400, и не быть замеченными ими? В то время как такого рода вопросы вызывают всеобщее замешательство и остаются без четкого ответа, заявление министерства обороны России и информация израильских СМИ подняли вопрос о возможном столкновении этих двух систем на поле боя.

В последние две недели F-35 израильских ВВС проводили операции в районе Абу-Кемаля в Сирии на границе с Ираком, и было убито множество бойцов, поддерживаемых Ираном.

Базирующийся в Израиле телеканал NZIV сообщил, что во время операций израильских ВВС в Сирии с использованием F-35 российские системы противовоздушной обороны С-400 и С-300 не смогли обнаружить самолеты.

В сообщении, подготовленном со ссылкой на источники в израильских ВВС, отмечается, что F-35 провели операции на территории страны и при этом пролетали над сирийской столицей. Утверждается, что российские системы противовоздушной обороны не смогли обнаружить самолеты.

США предупредили Израиль

Израильская газета Haaretz написала, что между США и Израилем из-за F-35 произошел кризис. Сообщается, что администрация Вашингтона, которая переживает непростой период в отношениях с Ираком, обеспокоена тем, что Израиль проводит тайные воздушные атаки на иранские объекты в Ираке и Сирии с применением истребителей F-35. В сообщении также отмечается, что Трамп якобы предупреждал Нетаньяху на этот счет.

Россия: С-400 десакрализуют F-35

А министерство обороны России на днях сделало важное заявление. В этом заявлении Россия, приведя в пример покупку Турцией С-400, намекнула, что опасения США "небезосновательны" и С-400 способны раскрыть секреты истребителей F-35. "Трепет и волнение Пентагона по поводу вероятной десакрализации истребителей F-35 турецкими же расчетами зенитных ракетных систем С-400 небезосновательны", - говорится в заявлении военного ведомства.

Комментарии читателей

siyah inci

А пусть Израиль попробует атаковать Россию с помощью F-35.

ordulu

Россия не видит израильские самолеты.

Yakup

Это связано лишь с тем, что русские временно открыли воздушное пространство для Израиля, в противном случае F-35 будут отстреливать, как птиц. Это хорошо знают США и Израиль.

küp

Система противовоздушной обороны Patriot оказалась бесполезной во время атаки на саудовцев, вот теперь и пытаются дискредитировать С-400.

Hahaha

Тогда почему США уговаривали нас не покупать С-400? Ха-ха, ложь, Израиль разжигает полемику. Со временем увидим, ловят ли вас радары или нет.

VATANSEVER

Осталось совсем немного подождать, чтобы проверить это. Когда Турция установит С-400, пускай террористическая организация, называемая Израилем, попробует направить свои F-35 в турецкое воздушное пространство, и тогда точно выяснится, кто заметен на радарах, а кто - нет.

Erturul

Если "небезосновательны", тогда почему ты, Россия, не препятствовала F-35???

Sorun

Когда эта тайна будет действительно разгадана, тогда и раскроется истинное лицо каждого. Но для нас главная задача - пока не поздно, решить проблему востока от Евфрата, помешать Израилю реализовать свои планы в регионе.

AYH

Скоро узнаем, видят ли С-400 F-35.

zafer reis

Лучше бы США так опасались Израиля, как нас, Россия и Израиль действуют заодно.

tavukcus

Израиль не хочет, чтобы Россия продавала С-400.

A.S.

С-400, конечно, видит F-35. Только с более близкого расстояния по сравнению с обычными самолетами. Если обычный самолет С-400 видит с расстояния 600 километров, то F-35 - примерно с 250 километров. Споры на эту тему совершенно бессмысленны…

R.o.y

Россия хочет, чтобы мы купили у нее Су-35, а в дальнейшем и Су-57. Поэтому Россия провоцирует США в вопросе F-35. Единственная цель - чтобы США не передали Турции F-35 и Россия продала свои Су-35, Су-57. На самом деле, если мы купим российские Су и будем совместно их производить, будет совсем не плохо.

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Израиль
Ирак
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Россия
Сирия
США
Турция
Продукция
F-35
Patriot ЗРК
ПАК ФА
С-300
С-400 Триумф
Су-35
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