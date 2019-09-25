Haber7 (Турция): вызывающая замешательство схватка F-35 — С-400 между Израилем и Россией
Могут ли радары С-400 обнаруживать F-35? Могут ли F-35 незаметно проводить операции в регионе, где размещены С-400? Способны ли С-400 раскрыть секреты американских истребителей? Об этом пишет "Хабер7" и спорят ее читатели. Некоторым даже не терпится увидеть столкновение России с ее С-400 и Израиля, у которого есть F-35.
Могут ли радары С-400 обнаруживать F-35? Могут ли F-35 проводить операции в регионе, где размещены С-400, и не быть замеченными ими? В то время как такого рода вопросы вызывают всеобщее замешательство и остаются без четкого ответа, заявление министерства обороны России и информация израильских СМИ подняли вопрос о возможном столкновении этих двух систем на поле боя.
В последние две недели F-35 израильских ВВС проводили операции в районе Абу-Кемаля в Сирии на границе с Ираком, и было убито множество бойцов, поддерживаемых Ираном.
Базирующийся в Израиле телеканал NZIV сообщил, что во время операций израильских ВВС в Сирии с использованием F-35 российские системы противовоздушной обороны С-400 и С-300 не смогли обнаружить самолеты.
В сообщении, подготовленном со ссылкой на источники в израильских ВВС, отмечается, что F-35 провели операции на территории страны и при этом пролетали над сирийской столицей. Утверждается, что российские системы противовоздушной обороны не смогли обнаружить самолеты.
США предупредили Израиль
Израильская газета Haaretz написала, что между США и Израилем из-за F-35 произошел кризис. Сообщается, что администрация Вашингтона, которая переживает непростой период в отношениях с Ираком, обеспокоена тем, что Израиль проводит тайные воздушные атаки на иранские объекты в Ираке и Сирии с применением истребителей F-35. В сообщении также отмечается, что Трамп якобы предупреждал Нетаньяху на этот счет.
Россия: С-400 десакрализуют F-35
А министерство обороны России на днях сделало важное заявление. В этом заявлении Россия, приведя в пример покупку Турцией С-400, намекнула, что опасения США "небезосновательны" и С-400 способны раскрыть секреты истребителей F-35. "Трепет и волнение Пентагона по поводу вероятной десакрализации истребителей F-35 турецкими же расчетами зенитных ракетных систем С-400 небезосновательны", - говорится в заявлении военного ведомства.
Комментарии читателей
siyah inci
А пусть Израиль попробует атаковать Россию с помощью F-35.
ordulu
Россия не видит израильские самолеты.
Yakup
Это связано лишь с тем, что русские временно открыли воздушное пространство для Израиля, в противном случае F-35 будут отстреливать, как птиц. Это хорошо знают США и Израиль.
küp
Система противовоздушной обороны Patriot оказалась бесполезной во время атаки на саудовцев, вот теперь и пытаются дискредитировать С-400.
Hahaha
Тогда почему США уговаривали нас не покупать С-400? Ха-ха, ложь, Израиль разжигает полемику. Со временем увидим, ловят ли вас радары или нет.
VATANSEVER
Осталось совсем немного подождать, чтобы проверить это. Когда Турция установит С-400, пускай террористическая организация, называемая Израилем, попробует направить свои F-35 в турецкое воздушное пространство, и тогда точно выяснится, кто заметен на радарах, а кто - нет.
Erturul
Если "небезосновательны", тогда почему ты, Россия, не препятствовала F-35???
Sorun
Когда эта тайна будет действительно разгадана, тогда и раскроется истинное лицо каждого. Но для нас главная задача - пока не поздно, решить проблему востока от Евфрата, помешать Израилю реализовать свои планы в регионе.
AYH
Скоро узнаем, видят ли С-400 F-35.
zafer reis
Лучше бы США так опасались Израиля, как нас, Россия и Израиль действуют заодно.
tavukcus
Израиль не хочет, чтобы Россия продавала С-400.
A.S.
С-400, конечно, видит F-35. Только с более близкого расстояния по сравнению с обычными самолетами. Если обычный самолет С-400 видит с расстояния 600 километров, то F-35 - примерно с 250 километров. Споры на эту тему совершенно бессмысленны…
R.o.y
Россия хочет, чтобы мы купили у нее Су-35, а в дальнейшем и Су-57. Поэтому Россия провоцирует США в вопросе F-35. Единственная цель - чтобы США не передали Турции F-35 и Россия продала свои Су-35, Су-57. На самом деле, если мы купим российские Су и будем совместно их производить, будет совсем не плохо.
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