Белоруссия завершает доработку ударных беспилотников

ЦАМТО, 24 сентября. Председатель Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь Роман Головченко сообщил, что белорусские специалисты завершают доработку ударных беспилотников, передает "РИА Новости".

"В прошлом году в октябре главе государства были продемонстрированы определенные наработки в этой сфере. Именно по ударным беспилотникам набран неплохой темп. Сегмент беспилотников, который мы демонстрировали, это летающий РПГ, дроны, которые сбрасывают осколочные гранаты. Они уже доведены фактически до требуемого состояния, идут тренировка и подготовка боевых расчетов", – сказал Р.Головченко в интервью телеканалу "Беларусь 1".

Он уточнил, что сейчас работа сфокусирована на тактике применения этих аппаратов – как правильно заходить на цель, как более эффективно ее поражать, отмечает агентство.

Председатель Госкомвоенпрома также рассказал о работе по формированию в Оршанском районе "промышленного кластера, связанного с боеприпасами и взрывчатыми веществами". По его словам, уже выпускаются патроны к стрелковому оружию трех калибров, а также "ведется работа по регламенту, ремонту и обслуживанию авиационных ракет, есть планы по развитию другого производства".

Помимо этого, Р.Головченко коснулся работы Оршанского авиаремонтного завода, одним из стратегических инвесторов которого ранее выступал ПАО "Мотор Сич", но позже из-за неудовлетворительных результатов работы завод был передан в государственную собственность.

"Заказы есть. Сейчас в ремонте находятся машины самых разных заказчиков – это и внутренний заказ, и Африка, и Средний Восток, и Юго-Восточная Азия. На текущий год предприятие загружено заказами полностью. Сейчас идет работа над формированием портфеля заказов на следующий год", – цитирует "РИА Новости" главу Госкомвоенпрома РБ.

Отвечая на вопрос о возможности развития в Белоруссии собственного вертолетостроения, он отметил, что пока такой задачи нет. "Практика показывает, что ремонт, может быть, даже более выгоден с финансовой точки зрения, чем производство. Но я не исключаю, что когда-нибудь в будущем мы выйдем на это. Особенно это касается сегмента беспилотной авиации", – сказал Р.Головченко.