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25.09.2019
Военное обозрение

Как F-18 "протаранил" "Геркулес": озвучены детали декабрьского инцидента

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Корпус морской пехоты США по итогам расследования выявил детали катастрофы, повлекшей за собой падение и разрушение двух американских боевых самолетов.

Источник изображения: USNI News

Данный инцидент, завершившийся гибелью военных, произошел 6 декабря 2018 года у побережья Японии. Как указывается в официальном отчете, примерно в 1:30 утра в ходе полета на высоте примерно 4600 метров, два F/A-18D вышли на воздушный танкер KC-130J Hercules. Первый F/A-18D, являвшийся лидером, осуществил дозаправку и перешел на позицию справа от KC-130J. После того, как второй F/A-18D завершил дозаправку, его пилот запросил переход в левый эшелон, что, как отмечается, являлось "нестандартным маневром" при выполнении обозначенной процедуры. При этом летчик данной машины не имел опыта дозаправки в воздухе в ночных условиях.

Пилот, вызвавший катастрофу, утратил ситуационную осведомленность, непреднамеренно пересек верхнюю часть KC-130J слева направо и столкнулся с задней частью танкера

- сказано в материалах расследования относительно непредумышленного "тарана" топливозаправщика.

В качестве причин происшествия называются ошибка летчика, недостаточный надзор за его обучением и непрофессиональный климат, сложившийся в командной среде. Технические неполадки у самолетов до момента столкновения установлены не были. Четыре офицера из 242-й эскадрильи "Хорнетов" уже освобождены от несения службы, среди них – ее командир генерал-лейтенант Джеймс Комптон.

Мы все должны извлечь уроки из этих неудач и не повторять их в дальнейшем

- заявил командующий 3-м экспедиционным корпусом морской пехоты генерал-лейтенант Х. Стейси Кларди.

В результате ночной катастрофы погибли шесть морских пехотинцев – пилот "Хорнета" капитан Яхмар Резилард, 28 лет, и все присутствовавшие на борту "Геркулеса": подполковник Кевин Херрманн, 38 лет; майор Джеймс Брофи, 36 лет; штаб-сержант Максимо Флорес, 27 лет; капрал Дэниэл Бэйкер, 21 год, и капрал Уильям Росс, 21 год. Выжил неназванный офицер, отвечавший за системы вооружения F/A-18D.

Экипаж KC-130J

Источник изображения: USNI News

Пример дозаправки F/A-18D от танкера KC-130J

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Япония
Продукция
C-130
F-18
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