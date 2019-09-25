Украина закупила в Чехии самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика"

Несмотря на постоянные заявления о переходе на натовские образцы вооружения, Украина продолжает закупать бывшее советское оружие у стран, некогда входивших в Варшавский договор. Как сообщают украинские СМИ, в июле государственная внешнеторговая компания "Укринмаш" закупила у чешской компании EXCALIBUR ARMY spol. s.r.o. шестнадцать 122-мм самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика".

Источник изображения: Минобороны Украины

Как следует из документов, в июле этого года компания "Укринмаш" закупила в Чехии 16 122-мм САУ 2С1 "Гвоздика" польского производства и два комплекта артиллерийской части гаубиц для использования в качестве доноров при ремонте. Данные самоходки, перед поступлением в ВСУ, пройдут небольшую модернизацию на "Шепетовском ремонтном заводе", в ходе которой на них установят новую рацию украинского производства и систему спутниковой навигации.

Необходимо отметить, что данная закупка "Гвоздик" в Чехии уже не первая, ранее сообщалось, что в прошлом году Минобороны Украины получило 40 самоходных гаубиц, которые также прошли модернизацию и были поставлены как в армейские подразделения, так и в подразделения Национальной гвардии.

После развала Советского Союза Украине досталось 563 единицы САУ "Гвоздика", однако до 2014-го года "дожило" всего 300 гаубиц, из которых 159 находились на базах хранения, как уже снятые с вооружения. Позднее часть их была восстановлена, а другая выступила в качестве "доноров". Потери "Гвоздик" в боях на Донбассе минимальны, так как в 2014 году их почти не использовали в боях.

Закупаемые в Чехии самоходки произведены в Польше, имеют название 2С1М Godzik и являются лицензионной копией советской САУ 2С1 "Гвоздика", все они сняты с хранения. От машин советского производства они отличаются наличием дизельного двигателя SW680T, других опорных катков и гидродинамических щитков для движения по воде.

Ранее сообщалось, что Украина закупила в Болгарии боеприпасы для самоходных зенитных ракетно-пушечных установок 2С6 "Тунгуска" и подствольных гранатометов ГП-25 и ГП-30. Об этом подробнее можно прочитать в материале ""ВО".