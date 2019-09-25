Запуск "Протона" с Байконура отложен на неопределенный срок - Роскосмос

Ракета космического назначения "Протон-М" во время вывоза на стартовый комплекс космодрома Байконур.

Москва. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Запуск ракеты-носителя "Протон-М" со спутником связи Eutelsat отложен из-за необходимости проведения дополнительных испытания разгонного блока, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Роскосмоса.

"Потребовалась доработка и проведение дополнительных испытаний системы управления разгонным блоком. Новая дата будет сообщена дополнительно", - сообщили в пресс-службе.

Ранее пуск был запланирован на 30 сентября.

"Протон" должен вывеси на орбиту спутники Eutelsat 5 West B и MEV-1. Спутник Eutelsat 5 West B заменит на орбите аналогичный аппарат под литерой "А". Он предназначен для оказания телекоммуникационных услуг во Франции, Италии и Алжире.