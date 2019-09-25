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25.09.2019
Интерфакс-АВН

Две атомные подлодки Тихоокеанского флота провели учение с торпедной атакой

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АПЛ К-186 "Омск"
АПЛ К-186 "Омск".
Источник изображения: CC BY 3.0 / Alex omen /

Владивосток. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Атомная подводная лодка "Омск" Тихоокеанского флота на учении провела успешную торпедную атаку субмарины условного противника, сообщили во вторник в пресс-службе флота.

"В соответствии с планом боевой подготовки флота экипаж атомного подводного крейсера с крылатыми ракетами (АПККР) "Омск" в глубоководных морских полигонах Тихоокеанского флота отработал задачи по атаке подводной лодки условного противника при двустороннем применении оружия", - говорится в сообщении.

Экипажу "Омска" была поставлена задача обнаружить и уничтожить подводную лодку условного противника. В роли "противника" выступал атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Александр Невский", целью которого была отработка противолодочных задач. Обе лодки скрытно вошли в район проведения учений с выполнением комплекса мер по маскировке.

АПККР "Омск" обнаружил лодку "противника" и произвел стрельбу по цели практической торпедой. В свою очередь, экипаж "Александра Невского" принял меры для ухода от поражения торпедой с использованием гидроакустических помех.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Александр Невский
К-186 Омск
Проекты
Военные учения
ТОФ
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