Две атомные подлодки Тихоокеанского флота провели учение с торпедной атакой

Владивосток. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Атомная подводная лодка "Омск" Тихоокеанского флота на учении провела успешную торпедную атаку субмарины условного противника, сообщили во вторник в пресс-службе флота.

"В соответствии с планом боевой подготовки флота экипаж атомного подводного крейсера с крылатыми ракетами (АПККР) "Омск" в глубоководных морских полигонах Тихоокеанского флота отработал задачи по атаке подводной лодки условного противника при двустороннем применении оружия", - говорится в сообщении.

Экипажу "Омска" была поставлена задача обнаружить и уничтожить подводную лодку условного противника. В роли "противника" выступал атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Александр Невский", целью которого была отработка противолодочных задач. Обе лодки скрытно вошли в район проведения учений с выполнением комплекса мер по маскировке.

АПККР "Омск" обнаружил лодку "противника" и произвел стрельбу по цели практической торпедой. В свою очередь, экипаж "Александра Невского" принял меры для ухода от поражения торпедой с использованием гидроакустических помех.