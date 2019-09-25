Конашенков рассказал о технологиях БПЛА, которыми боевики пытались атаковать Хмеймим

Нашла своё подтверждение ранее представленная в сети информация о том, что боевики в Сирии вновь предпринимали попытку атаковать с помощью ударных беспилотников территорию российской авиабазы Хмеймим. Информацию подтверждает официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Источник изображения: topwar.ru

По словам российского генерала, все дроны, которые направлялись боевиками для атаки базы ВКС РФ, были сбиты средствами противовоздушной обороны. Игорь Конашенков, демонстрируя фрагменты беспилотников боевиков, отметил, что эти дроны способны преодолевать расстояния до 150 км на высотах до 4 тыс. метров. По заявлению Конашенкова, это очень серьёзные показатели. Боевики, осуществляющие атаку, могут находиться за десятки километров от авиабазы – даже на территории другой провинции САР.

Генерал-майор Конашенков:

Несмотря на внешнюю невзрачность, на дронах применены достаточно сложные технические решения.

Представитель российского оборонного ведомства отметил, что такие решения осуществить невозможно без наличия специальных навыков и специального образования.

В частности, аппараты оснащались системами глобального позиционирования, антеннами, имели подвесы для боеприпасов.

Механизм сброса боеприпасов дистанционно подталкивался, что приводило к снятию боеприпаса с крепления. Взрывное устройство должно было падать с достаточно внушительной высоты – до 2 км.

По словам Игоря Конашенкова, этими техническими нюансами с боевиками явно поделились. Кто именно, генерал не уточнил.