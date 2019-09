В США размышляют о причинах заморозки Трампом финансовой помощи Украине

Газета The New York Times (NYT) обвиняет президента США Дональда Трампа в заморозке помощи Украине за несколько дней до переговоров с Владимиром Зеленским. Американское издание убеждено, что выделение средств Киеву было приостановлено на фоне инициированной Трампом проверки в отношении Джо Байдена, одного из основных конкурентов американского президента в новой выборной гонке. В ответ на это Трампу грозят импичментом.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поручил исполняющему обязанности главы администрации Белого дома заморозить более $391 млн помощи Украине за несколько дней до телефонных переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщает издание NYT со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников.

Директива Трампа была доведена до сведения Пентагона и Госдепартамента, которым было сказано только, что администрация рассматривает вопрос о том, необходимы ли расходы.

Байден, возможно, был замешан в отставке генпрокурора Украины

Возможная блокировка Трампом пакета помощи Украине вызвала в США яростные дебаты. The Washington Post утверждает, что причиной этого давления на Киев является расследование, которое американский президент инициировал в отношении бывшего вице-президента Соединенных Штатов в администрации Барака Обамы Джо Байдена и его сына Хантера. Предполагается, что один из основных конкурентов Дональда Трампа на грядущих президентских выборах мог быть связан с коррупционной деятельностью на Украине. Редакция The New York Times, обычно выступающая с позиций, оппозиционных нынешнему президенту, называет это расследование "необоснованным".

Джо Байден

Суть обвинений заключается в том, что в свою бытность вице-президентом Байден среди прочего был куратором по Украине. В тот же период его сын Хантер Байден занимал пост в совете директоров украинской газовой компании "Бурисма".

Со свой стороны американский президент признал, что упомянул Джо Байдена в разговоре с Зеленским. Согласно NYT люди, знакомые с содержанием звонка утверждают, что в ходе него Дональд Трамп неоднократно призывал украинского президента поговорить с его личным адвокатом Рудольфом Джулиани, одним из наиболее доверенных лиц нынешнего лидера США. Согласно изданию, Джулиани неоднократно подталкивал Киев к расследованию в отношении деятельности Байдена на Украине.

Трампу грозят импичментом за расследование

Трамп отверг обвинения в том, что он задержал помощь Киеву в попытке заставить Зеленского выполнить его просьбу. Президент также продолжал настаивать на том, что он действовал надлежащим образом.

Нет, я этого не делал.

- сказал Дональд Трамп журналистам, когда его спросили, обусловил ли он помощь обещанием расследования обвинений в коррупции против бывшего вице-президента и его сына. Но незадолго до этого президент предположил, что не будет ничего плохого в том, что он свяжет финансирование Украины с расследованием коррупции в отношении Байдена и его семьи. В частности, Трамп озвучил предположение, что увольнение в своё время генпрокурора Украины Виктора Шокина было связано именно с делом о коррупции в отношении Байдена: тот, возможно, заморозил помощь на миллиарды долларов, для того чтобы добиться отставки украинца. Американский президент надеется, что его оправдает стенограмма телефонного разговора. Пока этот текст не публикуют.

На фоне данных событий в Палате представителей, полностью контролируемой Демократической партией США, выдвигается очередной законопроект о импичменте нынешнего президента. С этим предложением уже выступили 7 высокопоставленных представителей демократов.