Катера Авакова. Когда Украина возьмет море под контроль (Деловая столица, Украина)

С началом войны на Донбассе украинским пограничникам потребовалось отойти от европейского принципа и начать вооружение подразделений пехотным вооружением и бронетехникой. Начиная с 2015 года, руководство МВД прилагает довольно серьезные усилия к модернизации небольшого флота под зеленым флагом пограничников и мечтает взять под контроль море.

С 2015 года руководство МВД прилагает довольно серьезные усилия к модернизации небольшого флота под зеленым флагом пограничников

Система обороны любой страны состоит не только из вооруженных сил, но и других силовых формирований. У нас в стране это прежде всего национальная гвардия и государственная пограничная служба. Так уж сложилось, что обе они находятся в составе Министерства внутренних дел.

Что касается пограничников, то с началом войны на Донбассе им потребовалось отойти от европейского принципа и начать вооружение подразделений пехотным вооружением и бронетехникой. Однако в составе погранслужбы было одно направление, которое проявило себя в ходе аннексии Крыма и войны на Донбассе с самой лучшей стороны. Речь идет о морской охране.

Морская охрана Госпогранслужбы, в отличие от военно-морского флота, смогла сохранить в ходе аннексии Крыма основной корабельно-катерный состав. Еще 2 марта 2014 большая часть кораблей была переведена из Крыма в Одессу и включена в Одесский отряд, чуть позже 11 кораблей Керченского отряда морской охраны перебазировались в Мариуполь.

В ходе конфликта на Донбассе морские пограничники активно пресекали попытки боевиков с российской территории организовать нелегальные поставки оружия и боеприпасов по морю, одновременно блокируя попытки высадки диверсионных групп.

Пророссийские боевики "оценили" их эффективность по-своему: 31 августа 2014-го противотанковой управляемой ракетой с берега в районе села Безыменное был поражен катер BG 119 проекта 1400М "Гриф". Само судно затонуло, а из девяти членов экипажа двое пропали без вести и семеро получили ранения. А 7 июля 2015-го в бухте порта "Мариуполь" подорвался на мине и затонул малый катер морской охраны типа UMS-1000. Из находившихся на борту семи человек погибли двое, пятеро пограничников получили ранения. В дальнейшем поврежденный катер был поднят, отремонтирован и возвращен в строй 26 мая 2017-го.

Но боевые возможности морской охраны по-прежнему остаются на довольно низком уровне - если кораблей и судов хватало на выполнение задач мирного времени, то для военного времени такого флота явно недостаточно. Особенно сказывается отсутствие вооруженных судов: как правило, все вооружение пограничников - крупнокалиберные пулеметы, достаточные для остановки судов нарушителей (но явно не рассчитанные для морского боя), а также недостаточные скоростные характеристики.

Поэтому, начиная с 2015 года, руководство МВД прилагает довольно серьезные усилия к модернизации небольшого флота под зеленым флагом пограничников. Так, в июне 2019-го судоремонтное предприятие "Дунайсудосервис" закончило ремонт пограничных бронированных катеров проекта 1204 "Шмель" - BG83 "Нежин" и BG83 "Лубны". В ходе ремонта был обновлен корпус катеров, состоялась дефектация и ремонт винто-рулевого комплекса. Одновременно был проведен капитальный ремонт основного оружия - танковых башен с 76-мм орудиями.

Эти корабли предназначены для несения дозорной службы на реках и озерах, поддержки сухопутных войск артиллерийско-пулеметным огнем, перевозки личного состава с вооружением во время переправ и действий в бассейнах рек, а также для действий в прибрежных мелководных районах морей.

Министр внутренних дел Арсен Аваков предпринимает серьезные усилия для обновления парка судов. Так, в конце 2018-го появились сообщения о том, что Министерство внутренних дел ведет переговоры о покупке во Франции 20 современных патрульных кораблей длиной 32-35 м. В начале этого года стали говорить уже о 22 кораблях французского проекта, причем утверждалось, что они будут собираться на одной из отечественных верфей с высокой степенью локализации.

И вот буквально на днях появились информация, что проект не заглох и развивается дальше. Это если судить по тому, какие вопросы обсуждались во время встречи министра внутренних дел Арсена Авакова с Чрезвычайным и Полномочным послом Франции в Украине Этьеном де Понсеном. Главный вопрос - поставка катеров и их локализация у нас.

О том, какие именно это будут катера, пока доподлинно неизвестно, но, судя из имеющейся информации, можно говорить, что Украина нацелилась на патрульные катера типа Ocea FPB 98. Эти 32-метровые алюминиевые корабли способны развивать скорость до 35 узлов, экипаж - 14 человек, дальность хода - 1200 морских миль.

Такие кораблики в свое время производились для Алжира и были вооружены 30-мм артиллерийской установкой DS30B. Вполне очевидно, что если речь идет о локализации производства, то проект будет переделан под установку отечественного боевого модуля. И с большой долей вероятности это будет уже отработанный в производстве и эксплуатируемый моряками ВМСУ БМ-5М.01 "Катран-М". В его состав входит 30-мм автоматическая пушка ЗТМ-1, 7,62-мм пулемёт, 30-мм гранатомёт КБА-117 и две установки ПТРК "Барьер".

По всей видимости, сама идея покупки сейчас находится на этапе обсуждения в Кабинете Министров. И перспективы ее весьма туманны. Ведь ныне в интересах МВД уже реализуется контракт на поставку 55 вертолетов Airbus Helicopters общей суммой около 555 млн евро. Уже поставлены четыре вертолета Н225 (1 для НГУ, 3 для ГСЧС), еще два Н125 должны прибыть до конца года. А второй достаточно дорогостоящий проект наш не очень большой оборонный бюджет может просто физически не потянуть. Хотя, конечно, все зависит от того, какие условия предложит Париж, - такие крупные покупки обсуждаются всегда на межгосударственном уровне.

В случае если этот контракт будет реализован, очевидно, что Госпогранслужба получит возможность создать как в Черном, так и Азовском морях достаточно мощные группировки пограничных кораблей и катеров, которые смогут оперативно и эффективно выполнять как правоохранительные функции, так и противодействовать военным угрозам, во всяком случае, на начальном этапе полномасштабного вооруженного конфликта.

Михаил Жирохов