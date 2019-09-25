Челябинские болотоходы – геологам Арктики

Уральская техника проверена временем и соседством с пингвинами

ЧТЗ-Уралтрак отгрузил два болотоходных трактора Т10МБ.0121 для АО "Южморгеология". В одном из районов Арктики челябинские болотоходы будут выполнять задачи поиска полезных ископаемых.

Для работы в суровых климатических условиях были сделаны специальные опции, в частности, кабина выкрашена в яркий оранжевый цвет, чтобы машину было хорошо видно на заснеженных просторах. Установлен дополнительный воздушный обогреватель. Есть также специальный утеплительный чехол капота, предусмотрены проблесковый маяк на крыше и фара позади кабины для освещения прицепа.

“ Уже в 1936-м челябинская техника прошла две грандиозные экспедиции в Якутии и на Памире ”

Стоит напомнить, что техника ЧТЗ издавна помогала нашим первопроходцам в освоении территорий с суровым климатом. Уже в 1936-м, через три года после пуска ЧТЗ, его техника прошла две грандиозные экспедиции – во время "Снежного похода", когда караван заводских тракторов преодолел две тысячи километров по февральской Якутии. А также в дни не менее тяжелого "Памирского перехода" на высоте четыре тысячи метров в Туркестанском военном округе.

Челябинская техника помогала советским полярникам в освоении Антарктиды. Так сложилось в советском тракторостроении, что "закаленную" технику выпускал только ЧТЗ. В 1955 году в Антарктиду отправилось несколько тракторов с ЧТЗ. Вскоре от полярников в Челябинск пришла телеграмма. В ней они просили сделать три вещи для морозостойких тракторов, а именно – увеличить мощность двигателя, утеплить кабину и сделать более широкими гусеницы. Так появился трактор С-100А. Буква А означала как раз Антарктиду. Двигатель челябинской техники работал даже при температуре минус 70 градусов. Мощность сохранялась благодаря специальному устройству для подогрева воздуха. Трактора для Антарктики красились в яркий красный цвет. А еще на их дверях был нанесен рисунок пингвина, в те годы мало кому знакомого существа.

Сергей Белковский, корреспондент "ВПК" (Челябинск)

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 37 (800) за 24 сентября 2019 года