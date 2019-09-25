"Петр Великий" примет на борт туристов

Госдума ратифицировала Конвенцию о правовом статусе Каспия

Исторический для региона документ, работа над которым шла с 1996 года, закрепляет за Россией, Азербайджаном, Ираном, Казахстаном и Туркменистаном исключительные права на Каспийское море, ответственность за поддержание безопасности в нем, устанавливает четкие правила коллективного пользования его недрами и другими ресурсами.

Конвенция была подписана главами пяти прикаспийских государств на V каспийском саммите в Актау. Президент России Владимир Путин внес его на утверждение в нижнюю палату парламента РФ 30 июля.

"Конвенция содержит положения, закрепляющие режим судоходства и порядок коллективного использования акватории Каспийского моря, механизмы установления границ территориальных вод и рыболовных зон, разграничения дна и недр Каспийского моря на секторы, условия прокладки подводных кабелей и трубопроводов и вопросы, касающиеся других аспектов сотрудничества прибрежных государств", – говорится в пояснительной записке к документу.

Акватория разграничивается на внутренние и территориальные воды, рыболовные зоны и общее пространство. Национальный суверенитет каждой стороны распространяется за пределы ее суши и внутренних вод на примыкающий морской пояс, называемый территориальными водами, равно как на его дно и недра, а также на воздушное пространство над ним. Каждая страна каспийской пятерки получает территориальные воды в 15 морских миль шириной и рыболовную зону в 10 морских миль. Таким образом, права на добычу водных биоресурсов распространяются до 25 морских миль своего прибрежного пространства. Объемы совместного улова страны определяют вместе и распределяют по квотам.

“ "Прикаспийская пятерка" вместе со странами Персидского залива образует энергетический эллипс ”

Стороны имеют право на свободный доступ из Каспийского моря к другим морям и Мировому океану. С этой целью они пользуются свободой транзита всеми транспортными средствами. Суда под флагами стран – участниц конвенции могут беспрепятственно пересекать территориальные воды соседей без захода во внутренние – в таком случае не нужно вставать на рейде. Необходимость в этом возникает, если корабль заходит во внутренние воды. Конвенция предусматривает право проводить в море научные исследования за пределами тервод.

В документе четко определяется порядок дислокации и действий вооруженных сил стран – участниц договора. Военное строительство разрешается в пределах разумной достаточности и предсказуемости. Не допускается присутствие в каспийской акватории чужих военных формирований, объектов и баз. Запрещается предоставлять свои территории другим странам для военной деятельности и агрессии против соседей по Каспию. Он получает статус закрытого моря, в котором не будут размещаться военные корабли государств, не участвующих в конвенции.

"Важно, что она четко регламентирует вопросы необходимых разграничений, режимов судоходства и рыболовства, фиксирует принципы военно-политического взаимодействия стран, гарантирует использование Каспия исключительно в мирных целях и неприсутствие на море вооруженных сил внерегиональных держав", – заявил Владимир Путин. Большое значение, уточнил он, имеет также межправительственное соглашение о предотвращении инцидентов на Каспийском море, что способствует укреплению уровня доверия в регионе.

Подписание конвенции, по словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, стало значительным достижением дипломатии и подтверждением дружественных отношений, устанавливает основной принцип совместной деятельности на Каспии – расширение взаимовыгодного сотрудничества во всех сферах. Глава нижней палаты особо подчеркнул: "Прибрежные страны Каспийского моря проявили последовательность в своих решениях, стремление к равноправному диалогу и справедливому использованию ресурсов региона".

Посол по особым поручениям МИДа РФ Игорь Братчиков в свою очередь отметил, что ратифицированный документ отвечает стратегическим целям страны и совпадает с нашими национальными интересами в регионе. "Каспийское урегулирование особенно важно сейчас, в условиях усиления турбулентности в мировой обстановке, близости моря к кризисным регионам и очагам нестабильности. Важно, что государства региона продемонстрировали свою возможность решать сложные задачи без навязывания рецептов со стороны", – сказал он. А их, по словам дипломата, страны, находящиеся за пределами евразийского континента навязывали на протяжении всех 20 лет переговоров, вплоть до последнего момента. Среди таких государств Игорь Братчиков назвал и США. Несколько государств, подчеркнул посол, продвигали идею раздела Каспийского моря на национальные секторы, но Российская Федерация с самого начала возражала против этого, предлагая поделить дно, а воду оставить в общем пользовании.

Создающийся для Каспийского моря индивидуальный правовой режим, который будет действовать исключительно там и отвечает интересам всех пяти прибрежных стран, является уникальным, считает дипломат. Говоря об этом, следует уточнить, что некоторые правила, которые устанавливаются для взаимодействия стран Каспийского бассейна, отличаются от режимов, действующих в иных морских пространствах Российской Федерации.

Актуальность определения правового статуса Каспийского моря возникла после распада СССР, когда появление новых субъектов международного права – Азербайджана, Казахстана и Туркмении как суверенных государств – поставило вопрос о разграничении Каспия уже между пятью странами. Сложности определения статуса связаны, в частности, с признанием его озером или морем, разграничение акваторий которых регулируется разными положениями международного права.

Каспий – крупнейший на Земле замкнутый водоем, который причисляют как к озерам (поскольку он бессточный, не имеет прямой связи с Мировым океаном), так и к морям (в силу размеров, состава воды и особенностей дна). Эта особенность и предопределила уникальность международной договоренности по правовому статусу Каспийского моря, достигнутой 12 августа 2018 года в Актау. Конвенцию уже ратифицировали Россия, Азербайджан, Казахстан и Туркменистан.

"Реализация норм конвенции дает мощный стимул увеличению товарооборота и объемов грузоперевозок в регионе, – отметил в комментарии "Военно-промышленному курьеру" первый заместитель председателя Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Юрий Афонин. – А это в свою очередь побуждает увеличить инвестиции в прокладку качественных дорог международного коридора "Север – Юг". Развитие транспортных коммуникаций в Каспийском регионе будет способствовать формированию здесь общего рынка, упрочению дружественных отношений и мира. Безусловно, кратное увеличение торговли в регионе планируется прежде всего за счет углеводородных запасов. "Прикаспийская пятерка" вместе с близлежащими странами Персидского залива образует так называемый энергетический эллипс, в котором сосредоточено около 70 процентов мировых запасов нефти и 40 процентов природного газа. Однако Каспий XXI века видится не только сырьевым придатком, как принято сейчас говорить, но прежде всего территорией, где будут превалировать высокотехнологичные производства, цифровая энергетика и рациональное природопользование".

Перспективное направление сотрудничества – туризм, потенциал которого в регионе пока полностью не задействован. Особый интерес представляет развитие круизных маршрутов на принципах частно-государственного партнерства.

"Прекрасная природа, богатейшая история и культура позволяют Каспийскому региону занять достойное место среди самых популярных туристических направлений. Особенно если речь идет об экологическом, этнографическом, экстремальном туризме, – высказался по этому поводу на V каспийском саммите глава российского правительства Дмитрий Медведев. – По экспертным оценкам, Каспийское побережье может принимать не менее одного миллиона туристов ежегодно. Значительно больше, чем сейчас, но для этого нужно построить недостающую инфраструктуру, создать конкурентоспособные туристические продукты, включая круизные маршруты по морю с посещением портовых городов".

Переходя от слов к делу, астраханские судостроители уже спустили на воду и оборудуют круизный лайнер нового поколения "Петр Великий". Этот первенец современного российского судостроения класса "река-море", способный разместить 310 пассажиров в 155 каютах различных классов, отвечает всем международным требованиям, включая Конвенцию по охране человеческой жизни на море. На нем можно будет пройти по круговому маршруту с заходом в порты всех пяти прикаспийских стран. Первое плавание "Петра Великого" планируется в 1921 году, но продвинутые граждане уже озабочены тем, как заранее забронировать на нем лучшие каюты.

Павел Васильев

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 37 (800) за 24 сентября 2019 года