Исчезающий токарь

Голые солдаты и гвозди из Китая по плану Министерства просвещения

В СМИ стали появляться сообщения о странных предложениях и решениях исполнительной и законодательной власти. Если они делаются всерьез, можно предположить, что история России как государства заканчивается. Все началось с заявления Минпросвета РФ о намерении с 2021 года прекратить прием учащихся в колледжи и ПТУ по девяти профессиям и 23 специальностям.

В России больше не будут учить автомехаников, мастеров-отделочников, слесарей, фрезеровщиков-универсалов, токарей-универсалов, станочников, оптиков-механиков… Ранее сообщалось, что из программы среднего профобразования будут исключены или заменены на "более современные" около ста профессий и специальностей.

Поразило присутствие среди исключений ткача. Стало быть, и текстильной промышленности не будет, коли специалисты не требуются? И лет через двадцать тот же "Балтекс", единственный в стране производитель камуфляжа для армии, прекратит существование. Хотя солдаты вряд ли останутся голыми.

Не нужны слесари, токари-универсалы, фрезеровщики, оптики…

Получается, страна окончательно уходит от материального производства, а чиновники ищут для этого новые обоснования. Вчера это было утверждение, что в нашем суровом климате невыгодно производить почти все, сегодня – успехи роботизации. Какие успехи? Да в советское время Тульский научно-исследовательский технологический институт выдавал больше роботов, чем вся современная российская промышленность. И не тех, что конфеты завертывают, а освобождающих от тяжкого физического труда.

“ Среди главных проблем тульской "оборонки" губернатор называл катастрофический дефицит квалифицированных рабочих ”

Исключение рабочих профессий из списка подготовки кадров мотивируется и тем, что тот, кому надо, выучится на производстве. Но даже самые крупные предприятия неспособны обеспечить это. Среди главных проблем тульской "оборонки" губернатор Алексей Дюмин неоднократно называл катастрофический дефицит квалифицированных металлистов. Но не области решать вопросы, находящиеся в компетенции Москвы.

Помнится, в 90-е Тулу захлестнула волна грабежей изделий из цветного металла: проводов, заготовок, готовых деталей. Обнищавший рабочий класс тащил в скупку все, что под руку попадется. Тогдашний губернатор Василий Стародубцев запретил фирмачам брать такой "металлолом". И что же? Недели не прошло, как столица его приказ отменила.

У моего товарища уперли с рабочего места опытную партию из нескольких сот отштампованных заготовок – результат многомесячной работы. Он полгорода обошел, нашел и выкупил (!) за собственные деньги. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих… То-то жулики потешались и над ним, и над губернатором!

События последних месяцев все больше напоминают планомерное наступление, цель которого – окончательное уничтожение российского рабочего класса.

Инициативу Министерства просвещения подхватила Федерация независимых профсоюзов. ФНПР поддерживает предложение о переходе на четырехдневную рабочую неделю. Похоже, глава федерации Михаил Шмаков перетрудился. Неудивительно: без перерыва пять сроков остается председателем. За это время членов профсоюзов стало меньше вдвое, такими темпами и от рабочего класса скоро ничего не останется. Четырехдневка всего лишь подтверждает сей прискорбный факт.

В то время как нужно работать не покладая рук, чтобы вернуть стране потерянное могущество, шмаковцы призывают сокращать трудовой потенциал. До каких пределов? Вплоть до исчезновения рабочего класса? А последний волнует, не уменьшится ли при этом заработная плата. Обязательно уменьшится! И процесс продолжится. Масса людей останется без работы, без профессии, без перспектив.

В минуты просветления кое-кто будет вспоминать слова одного экс-министра российского образования о том, что мы должны вырастить квалифицированного потребителя.

Наивность современного российского рабочего класса не поддается описанию. Правы считающие, что сегодня он способен лишь на участие в шествии "Бессмертного полка". Экономических, а тем более политических требований от него ждать не приходится. Да и то сказать – профсоюзы полностью деградировали, левые партии заняты междоусобицей и так называемыми выборами в центре и на местах.

Самое время трудящимся проснуться и выступить в защиту своих прав, профессий и восьмичасового рабочего дня. Но все на удивление тихо, хотя речь идет о существовании самого многочисленного класса в России.

Отслеживая вялую дискуссию в СМИ, наиболее трезвым нахожу мнение о том, что подавляющее количество металлорежущего оборудования в современной России универсальное. И потому без квалифицированных универсалов нашим оборонным заводам не обойтись еще десятки лет. По крайней мере до тех пор, по мнению комментаторов, пока не случится перевооружение производства. Когда рак на горе свистнет. А задумывался ли кто над тем, что большую часть мирового производства составляет мелкосерийное и единичное? То есть такое, где роботы и конвейер неприменимы, где даже станки с ЧПУ – непозволительная роскошь.

И потому речи о сокращении подготовки квалифицированных рабочих-универсалов не просто абсурдны, но преступны. Ведь массовое производство у нас давно забрал Китай. Если заберет и остальное, ложись и помирай. Любую железку придется покупать за рубежом. Никакого газа с нефтью не хватит.

Юрий Шабалин

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 37 (800) за 24 сентября 2019 года