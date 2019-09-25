Сменщик "Макарыча"

После тестирования "Военно-промышленным курьером" пистолетный комплекс "Удав" успешно завершил опытную войсковую эксплуатацию

"Пистолетный комплекс "Удав" разработки Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИточмаш) успешно прошел опытную войсковую эксплуатацию. Министерству обороны переданы все документы, необходимые для принятия его на вооружение", – сообщил 12 сентября Ростех. В связи с этим есть смысл рассказать, с какими доработками и ТТХ он поступит в войска.

"Удав" получил минимальное количество замечаний в ходе опытной войсковой эксплуатации, которая является обязательным элементом перед принятием образца на вооружение. А чуть раньше, в мае этого года Межведомственная комиссия, проверившая конструкторскую документацию и признавшая изделие пригодным для серийного производства, рекомендовала присвоить ему название – 9-мм самозарядный пистолет СП.

В ванне с азотом

Опытно-конструкторская работа под названием "Удав", напомним, была начата в 2014-м. Спустя два года (в марте 2016-го) пистолетный комплекс прошел предварительные, а в декабре 2018-го – государственные испытания. В общей сложности работа заняла почти пять лет. Пистолет на сто процентов отечественный, собирается из российских комплектующих ("Трехглавый "Удав").

“ Больший вес компенсируется длиной ствола и, значит, лучшей кучностью огня, а еще емкостью магазина, которая в бою может сыграть решающую роль ”

Оригинальные конструкторские решения, использование композитных материалов позволили уменьшить вес, повысить эксплуатационные характеристики. Пистолет показал устойчивую работу и высокие баллистические качества в различных условиях, в том числе при экстремальных температурах от минус 50 до плюс 70 градусов, что делает его пригодным для применения всеми родами войск. "Удав", рассказали "Военно-промышленному курьеру", даже помещался в ванну с жидким азотом температурой минус 195 градусов по Цельсию. Металл в таких условиях превращается в стекло и легко разрушается. Но на изделии это не отразилось, испытатель произвел из него несколько выстрелов.

Какое общее впечатление сложилось у меня на стрельбах? Держать пистолет удобно, органично и даже приятно. Рукоятка покрыта армамитом, кожух затвора полностью металлический. Из карбона со стекловолокном сделаны некоторые другие детали. Все продумано до мелочей: с оружейниками работали промышленные дизайнеры. При этом внешний вид "Удава" определяли специалисты ЦНИИточмаша и центра прототипирования высокой точности "Кинетика" при Национальном исследовательском технологическом университете МИСиС. Поэтому эргономика получилась отменной, а одними из самых заметных отличий стали форма и глубина насечек на кожухе затвора.

"Удав" тяжелее "Макарыча", особенно с полностью снаряженным магазином. Его вес без патронов – 780 граммов, с патронами – 980. ПМ весит соответственно 730 и 810 (снаряженный, при меньшей емкости магазина). Но больший вес компенсируется длиной ствола, а значит, лучшей кучностью огня, в чем убедился лично. А еще емкостью магазина (18 патронов), которая в бою может сыграть решающую роль в сохранении жизни военнослужащего. Отдача при выстреле гораздо меньше, чем у ПМ, который сильно подбрасывает вверх, звук выстрела глуше.

"Удав" разработан под патрон повышенной мощности 9х21 миллиметр, который дает преимущество по поражению целей, обладающих средствами индивидуальной бронезащиты 2-го класса, перед пистолетами Макарова, Ярыгина и другими. В комплект входят комбинированные лазерные целеуказатели видимого или ИК-спектра, разработанные АО "Новосибирский приборостроительный завод" (входящее в ГК "Ростех"). На пистолете в варианте специальной комплектации предусмотрена возможность установки прибора для бесшумной стрельбы и скрытого поражения целей. Вместе с тем ему подходят все боеприпасы 9х21 миллиметр – с обыкновенной пулей, трассирующие, бронебойные, повышенного останавливающего действия (экспансивные), с пониженным пробивным действием (для стрельбы в самолете). Специально разработаны и два новейших патрона – повышенной пробиваемости и дозвуковой.

Длина пистолета – 206 миллиметров, высота – 145, ширина – 36. На международном военно-техническом форуме "Армия-2019" специалистам, экспертам и широкой общественности "Удав" был впервые представлен в четырех модификациях – 9х21 миллиметр самозарядный пистолет СП, такой же в специальной комплектации, 9х19 миллиметров спортивный, 9х19 миллиметров тактический. Заместитель генерального директора Михаил Левшунов рассказал "Военно-промышленному курьеру", что оружие появилось не случайно. ЦНИИточмаш реализует стратегию развития боеприпасной отрасли в целом. Лабораторная база уникальна. Поэтому в конструкции "Удава" несколько оригинальных решений. А патрон разработан в соответствии с ГОЗ и ГПВ.

На полигоне государственного демонстрационно-испытательного центра АО "ЦНИИточмаш" все четыре модификации "Удава" были продемонстрированы представителям Федеральной службы войск национальной гвардии (ФСВНГ), Федеральной службы охраны (ФСО) и Министерства внутренних дел РФ. Гости приняли участие в динамическом показе, проверив образцы в деле. Специалисты отметили хорошую эргономику оружия, дали высокую оценку вновь разработанным патронам, обратили внимание на удобство пользования пистолетом как правой, так и левой рукой.

Рабочая лошадка

История "Удава" необычна. Пять лет назад в одном из отделов ЦНИИточмаша началась работа по модернизации знаменитого пистолета Сердюкова 6П53 (СПС) с целью создания перспективного образца. Сотрудникам было рекомендовано подготовить предложения.

Фото: Олег Фаличев

Фото: Олег ФаличевНедавний на тот момент выпускник Тульского государственного университета, а ныне ведущий инженер-конструктор ЦНИИточмаша Иван Козлов высказал мнение, что модернизировать СПС под требуемые характеристики не имеет смысла. Надо что-то менять кардинально и в первую очередь рамку. А она потянула за собой все остальное. За рамкой последовала рукоятка, затем схема запирания и т. д. В итоге получился совершенно новый пистолет.

На госиспытаниях, проходивших в ЦНИИточмаше и на полигонах Минобороны в Западном и Центральном военных округах, "Удав", повторим, показал себя наилучшим образом. Пистолетный комплекс подвергался воздействию климатических и механических факторов для проверки на соответствие требованиям стойкости, исследовались его баллистические характеристики. Даже прошел одно из самых сложных испытаний – имитацию застревания пули в канале ствола и выбивание ее последующим выстрелом. И не подвел.

"Первоначально наша работа задумывалась как модернизация пистолета СР-1М, – рассказал "Военно-промышленному курьеру" Иван Козлов. – Но в процессе было принято решение о проектировании нового образца, поскольку характеристики изделия, заданные Министерством обороны, оказались достаточно высоки".

В соответствии с указами президента, требованиями Военно-промышленной комиссии, Минпромторга конструкторы ЦНИИточмаша сегодня полностью перешли на компьютерное проектирование. Есть собственный Центр математического моделирования и цифрового сопровождения жизненного цикла изделий, создается система неразрушающего контроля, основанная на лазерном ультразвуке.

Можно сказать и о специальных сталях, которые разработаны давно, но пока не применялись. Например, кожух "Удава" (если не раскрывать всех тонкостей) состоит из карбона, который по характеристикам сравним с материалами, применяемыми в авиационной и космической промышленности. Остальные компоненты – ноу-хау завода. Так что "Удав" может стать в войсках, образно говоря, хорошей рабочей лошадкой. Назначенный ресурс его работы – 10 тысяч выстрелов, по факту – выше. На испытаниях, например, он без проблем взял барьер в 19 тысяч.

Единственное, что показалось не очень удобным, – это все же довольно внушительные габариты. Не вес, а именно размеры, под которые будет создаваться кобура еще более объемная. Передвигаться в бою по пересеченной местности с ней, пожалуй, не очень удобно, особенно при марш-бросках, рейдах, как и проникать в люк боевой машины. Но это личное ощущение.

После принятия на вооружение "Удав" будет производиться в трех модификациях: общевойсковой, для специальных подразделений, гражданского рынка. Последняя версия ориентирована на профессиональных спортсменов-стрелков и позволит конкурировать с такими известными брендами, как Glock, Colt, Walther, Heckler&Koch, Browning. "Особенностью пистолета в гражданской версии 9х19 миллиметров является уникальная система хода подвижных частей, – разъясняет разработчик "Удава" Иван Козлов. – Сейчас наиболее модная тенденция – понижение оси канала ствола относительно точки фиксации пистолета в руке. Мы же пошли по другому пути – значительно занизили центр массы подвижных частей, чем сильно уменьшили подброс оружия".

АО "ЦНИИточмаш" сегодня обладает целым рядом прорывных технических решений и конкурентных преимуществ, которые выгодно отличают его от других организаций. Прежде всего это программно-технологические комплексы (ПТК), которые могут дать визуализацию и обработку данных объемом 100 террафлопов, при этом вести параллельные расчеты на 40–45 террафлопов. А это класс супервычислений, которые позволяют моделировать физику и механику происходящих при выстреле процессов. Это тем более удивительно, что в целом отечественное патронно-стрелковое дело пока, к сожалению, находится на крайне низком уровне. Отрасль долго не реформировалась. В плачевном состоянии многие патронные заводы. Без помощи государства не обойтись.

Рынок, как когда-то вещали нам "эффективные менеджеры", сам по себе ничего не разрулит. Сегодняшний протекционизм Дональда Трампа – хорошая прививка от горе-монетаристов, которые на протяжении четверти века диктовали свои условия нашему ОПК.

Олег Фаличев

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 37 (800) за 24 сентября 2019 года