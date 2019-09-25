Украина закупила в Чехии САУ 2С1 и снаряды для "Тунгусок" в Болгарии

Источник изображения: Фото: diana-mihailova.livejournal.com

Украинская армия приобрела в Чехии очередную партию 122-мм самоходно- артиллерийских орудий 2С1 "Гвоздика".

Как сообщает блог diana-mihailova.livejournal.com, в июле 2019 г. государственная фирма "Укринмаш" импортировала у чешской компании EXCALIBUR ARMY spol. s.r.o. 18 таких самоходок.

Ранее, согласно данным из официального отчета Украины в Регистре обычных вооружений ООН, за 2018 год было импортировано из Чехии 40 крупнокалиберных артиллерийских систем САУ 2С1 "Гвоздика".

Также стало известно, что Украина закупила у Болгарии большое количество 30-мм снарядов для пушек 2А38 зенитных ракетно-пушечных установок "Тунгуска".

Предполагается, что на вооружении Украины сейчас находится около 70 таких систем войсковой ПВО.

Кроме того, София поставила Киеву около 60000 гранат для подствольных гранатометов ГП-25.