Войти
25.09.2019
Вестник Мордовии

Украина закупила в Чехии САУ 2С1 и снаряды для "Тунгусок" в Болгарии

915
0
-2

Источник изображения: Фото: diana-mihailova.livejournal.com

Украинская армия приобрела в Чехии очередную партию 122-мм самоходно- артиллерийских орудий 2С1 "Гвоздика".

Как сообщает блог diana-mihailova.livejournal.com, в июле 2019 г. государственная фирма "Укринмаш" импортировала у чешской компании EXCALIBUR ARMY spol. s.r.o. 18 таких самоходок.

Ранее, согласно данным из официального отчета Украины в Регистре обычных вооружений ООН, за 2018 год было импортировано из Чехии 40 крупнокалиберных артиллерийских систем САУ 2С1 "Гвоздика".

Также стало известно, что Украина закупила у Болгарии большое количество 30-мм снарядов для пушек 2А38 зенитных ракетно-пушечных установок "Тунгуска".

Предполагается, что на вооружении Украины сейчас находится около 70 таких систем войсковой ПВО.

Кроме того, София поставила Киеву около 60000 гранат для подствольных гранатометов ГП-25.

Права на данный материал принадлежат Вестник Мордовии
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Болгария
Украина
Чехия
Продукция
2А38
Гвоздика
ГП-25 Костер
Тунгуска
Компании
ООН
Похожие новости
25.09.2019
Украина закупила в Чехии самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика"
12.12.2018
Основные тенденции украинского оружейного экспорта и импорта в 2018 году
30.05.2018
Затаскать по Суданам
31.05.2017
Без вести продавшие
27.12.2011
В 2005-2010 гг. Азербайджан закупил 263 различные артиллерийские системы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.09 23:20
  • 9
Летающие гаубицы: ВКС России провели уникальную операцию
  • 25.09 23:19
  • 76
Новая система С-500 готова к массовому выпуску
  • 25.09 23:05
  • 3
Сменщик "Макарыча"
  • 25.09 23:01
  • 1
The National Interest (США): почему российские ВВС столь опасны
  • 25.09 22:54
  • 5
"Морские котики" против русского "спецназа": какое из элитных подразделений самое смертоносное в мире? (ABC, Испания)
  • 25.09 22:27
  • 13
Вместо Байконура космонавты будут взлетать с "Назарбаева"
  • 25.09 21:34
  • 13
В неумелых руках: почему системы Patriot не защитили Саудовскую Аравию
  • 25.09 20:24
  • 8
"Российский Falcon 9" оказался дешевле американского
  • 25.09 18:58
  • 96
На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты
  • 25.09 18:22
  • 53
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 25.09 18:02
  • 5
МиГ-35 оказался танкером
  • 25.09 17:38
  • 1
Голландцы одобрили Iron Fist
  • 25.09 17:25
  • 3
Исчезающий токарь
  • 25.09 17:20
  • 1
Эксперимент удался: огнеметный батальон доказал свою эффективность
  • 25.09 17:17
  • 1
Пиар и его команда: достижения Сергея Шойгу на посту министра обороны