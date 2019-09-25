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25.09.2019
bmpd.livejournal.com

Нидерланды приобретают 1275 колесных бронированных машин Iveco MTV

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Итальянская компания Iveco Defence Vehicles (часть группы Iveco, контролируемой объединением CNH Industrial NV) 12 сентября 2019 года заключила контракт с министерством обороны Нидерландов на поставку вооруженным силам Нидерландов 1275 бронированных машин MTV с колесной формулой 4х4.

Бронированная машина Iveco MTV (VTTM) с колесной формулой 4х4 итальянской армии (с) Iveco

Стоимость контракта, заключенного в рамках голландской программы DVOW (Defensiebrede Vervanging Operationele Wielvoertuigen), не сообщается. Поставки будут осуществляться с 2022 по 2026 годы. Производство машин будет осуществляться на предприятии Iveco в Больцано (Италия).

Голландский контракт стал первым действительно крупным заказом на бронированную машину MTV (Medium Tactical Vehicle), также известную под итальянской аббревиатурой VTTM (Veicolo Tattico Medio Multiruolo), и разработанную Iveco Defence Vehicles совместно с германской компанией Krauss-Maffei Wegmann (KMW) в 2000-е годы. Данная машина класса MRAP изначально была создана в вариантах с колесной формулой 4х4 (боевая масса 18 тонн) и 6х6 (масса 25 тонн).

Трехосный вариант этой машины, представленный KMW под обозначением Grizzly, в 2007-2010 годах года испытывался германским бундесвером по германской подпрограмме GFF 4, однако решения об их закупках немецким министерством обороны принято так и не было, и, видимо, машина 6х6 так и не поступала в производство.

Двухосный (4х4) вариант машины VTTM с 2010 года небольшими партиями закупался вооруженными силами Италии под названием Orso ("Медведь"), всего было поставлено 76 единиц, в том числе 16 в медицинском варианте и некоторое количество в варианте машины инженерной разведки и разминирования. По контракту 2014 года пять машин MPV (4х4) были поставлены Iveco армии Ливана.

При полной боевой массе 18 тонн машина MPV (4x4) вмещает 11 человек. Машина оснащена дизельным двигателем Iveco Cursor 9 мощностью 400 л.с. и автоматической трансмиссией. Уровень защиты не раскрывается.

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Страны
Германия
Италия
Ливан
Нидерланды
Продукция
СПМ-3 Медведь
Компании
Iveco
Krauss-Maffei
Проекты
Медицина
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