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25.09.2019
ТАСС

Некоторые элементы ракеты "Ангара" напечатают на 3D-принтере

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Макет ракеты-носителя "Ангара"
Макет ракеты-носителя "Ангара".
Источник изображения: © Михаил Джапаридзе/ТАСС

В Центре Хруничева принято решение изготовить ложемент методом аддитивных технологий, отметил генеральный конструктор КБ "Салют" Сергей Кузнецов

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Аддитивные технологии (3D-печать) будут применяться при изготовлении элементов ракет-носителей "Ангара". Об этом сообщил ТАСС генеральный конструктор КБ "Салют" Сергей Кузнецов.

Для носителя планируют печатать специальные ложементы-переходники для стыковки нового шаробаллона, создаваемого взамен старого украинского, с посадочным местом.

"Закупать специализированное дорогостоящее оборудование для выпуска одной детали экономически невыгодно. Поэтому в Центре Хруничева принято решение изготовить ложемент методом аддитивных технологий", - пояснил Кузнецов.

Сейчас, отметил генконструктор, "ведется изготовление опытного образца и планируется проведение его испытаний". По результатам отработки конструкцию планируют внедрить в штатную серийную комплектацию "Ангары".

Титановые шаробаллоны используются во всех перспективных ракетах-носителях. В них хранится газ.

В феврале 2018 года в Роскосмосе сообщили, что при производстве жидкостных ракетных двигателей для семейства ракет-носителей "Ангара", "Союз-5" и "Союз-2" будут использоваться аддитивные технологии. Такое предложение было поддержано после успешных огневых испытаний на воронежском Конструкторском бюро химавтоматики (КБХА, входит в НПО "Энергомаш") напечатанной камеры двигателя 14Д23 (применяется в "Союзе-2.1б").

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Украина
Продукция
Ангара
Компании
КБХА
Роскосмос
Энергомаш им. Глушко
Проекты
Союз-2 РН
Союз-5 РН
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