Расходы министерства обороны Украины в 2020 году будут заморожены

15 сентября 2019 года правительство Украины внесло в Верховную Раду Украины проект государственного бюджета Украины на 2020 год - первого бюджета при администрации нового президента Украины Владимира Зеленского.

Доходы бюджета Украины на 2020 год в проекте запланированы на уровне 1,079 трлн гривен, расходы - в размере 1,17 трлн гривен, дефицит бюджета составит 2,09%. При этом крупнейшей расходной частью бюджета будет погашение и обслуживание государственного долга - 438,1 миллиарда гривен, причем предполагается около 380 млрд гривен новых заимствований.

Подразделения сухопутных войск Украины на международных учениях Rapide Trident 2019 на Яворивском полигоне (Львовская область), 23.09.2019 (с) министерство обороны Украины

Наиболее интересной частью украинского бюджета на 2020 год являются оборонные расходы. Номинально общие расходы на оборону и национальную безопасность вырастут в 2020 году на 33,8 млрд гривен - до 245,8 млрд гривен. Однако при взгляде на фактическую роспись проекта расходов становится очевидно, что расходы министерства обороны Украины (102,557 млрд гривен), МВД Украины (83,827 млрд гривен) и других украинских силовых ведомств в 2020 году будут практически заморожены на уровне 2019 года. Это же касается и распределения расходов по статьям в бюджетах силовых министерств.:Показательно, что при этом предполагается достаточно высокий уровень инфляции - рост индекса потребительских цен прогнозируется на 7,2%.

Единственным источником заявленного роста общих расходов на оборону и национальную безопасность в украинском бюджете 2020 года стало резкое увеличение расходов по линии Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), на которые выделено 28,164 млрд гривен (по сравнению со всего 177,7 млн гривен в 2019 году). Сам СНБО разъяснил в специальном заявлении, что "эта сумма предусмотрена для нужд всех органов исполнительной власти сектора безопасности и обороны Украины", На презентации проекта украинского госбюджета на 2020 год в Верховной Раде 20 сентября министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что дополнительные 28 млрд гривен, выделенные на следующий год на безопасность и оборону, будут распределены СНБО между 15 распорядителями до вынесения на рассмотрение парламента госбюджета-2020 на второе чтение.

Можно предположить, что данные ассигнования через СНБО пойдут главным образом на нужды министерства обороны Украины и на организацию военного производства. Вместе с тем, с учетом прогнозируемого уровня инфляции, большая часть этих дополнительных средств фактически будет потрачена на индексацию расходов (в чем, возможно, и заключается замысел).

Следует отметить, что администрация прежнего президента Украины Петра Порошенко планировала резкое наращивание расходов на оборону и силовые структуры начиная с 2020 года. Как указывает коллега diana_mihailova , согласно закону Украины № 2646-VIII от 6 декабря 2018 года. была введена среднесрочная Бюджетная декларация как документ стратегического планирования, определяющий бюджетную политику Украины на последующие три года (по российскому образцу). На 2020 - 2022 годы такая декларация была утверждена указом президента Украины П. Порошенко №167/2016 на самом излете его правления 25 апреля 2019 года.

В указанной бюджетной декларации на 2020 год предполагался беспецедентный рост расходов на безопасность и оборону Украины до 381,5 млрд гривен, причем прямые расходы министерства обороны Украины должны были составить 214,5 млрд гривен (более чем двухкратное увеличение по сравнеиию с 2019 годом). Такое наращивание вряд ли бы бы реализуемым по заданным цифрам, но тем не менее тенденцию администрация Порошенко задавала достаточно определенно.

Таким образом, можно отметить, что администрация Зеленского отказалась от линии Порошенко на резкое наращивание военных расходов, и оборонный бюджет Украины в 2020 году будет фактически стагнировать.