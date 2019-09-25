Украина импортировала из Чехии ещё 18 122-мм самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика"

Оригинал взят у коллеги diana_mihailova в ГХВИФ "Укринмаш" импортировала из Чехии ещё 18 122-мм самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика"

В июле 2019 г. [украинская] Государственная хозрасчётная внешнеторговая и инвестиционная фирма «Укринмаш» импортировала у чешской компании EXCALIBUR ARMY spol. s.r.o. (Kodaňská 521 101 00 Praha 10. Czech Republic) товары военного назначения:

- боевое артиллерийское оружие 122 мм самоходная гаубица 2С1 «Гвоздика» - 16 шт.

Номер Транспорта - 2С13007001; 2С13007004; 2С17911002; 2С1 3203002; 2С1 7911005, 2С17912003; 2С13011001; 2С13110007; 2С13009013; 2С1 3504016; 2С1 3106011; 2С13612025; 2S1093160; 2S1103055; 2S1023035; 2S1033170.

Номер шасси - 3007001; 3007004; 7911002; 3203002; 3202007; 7912002; 3010002; 3110005; 3009003; 3504009; 3106003; 3612017; UBS2302; UBS4374; UBS5032; UBS5023.

Номер Пушки - 0123; 0124; 3002; 0379/0252; 0240; 0315/0915; 0645; 0630; 0642; 0535; 0337; 0647; 753; 542; 370; 333.

Номер Башни - 2С1431290036; 2С1431290039; 2С1430020021; 2С1430020160; 2С1430020135; 2С1430020915; 2С1430020056; 2С1430020113; 2С1430020047; 2С1430020592; 2С1430020224; 2С1430021234; 2S1143003672; 2S143003439; 2S1143003335; 2S1143003763…Вес – 203000 кг. Цена – 1,5656 млн. долл.

- артиллерийская часть боевого артиллерийского оружия 122 мм самоходной гаубицы 2С1 «Гвоздика» - 2 шт., в которой смонтированы:

колпак (2С1.42.001) – 1 шт.; установка корзины (2С1.43.001) – 1 шт.; оборудование колпака (2С1.44.001) – 1 шт.; сиденья колпака (2С1.45.001) – 1 шт.; электрооборудование колпака (2С1.49.001) – 1 шт.; приборы связи в боевом отделении (2 С1.52.001) - 1шт.; установка погона (2C1.70.001) - 1шт.; установка поворотного механизма колпака (2C1.71.001) – 1 шт.; установка изделия 2А31 (2С1.72.001) - 1 шт.; установка перископического прицела Иии-2 (2C1.73.001) – 1 шт.; укладка комплекта в колпаке и корзине (2С1.77.001) - 1шт .; установка ФВУ в колпаке (2С1.30.001) - 1 шт. Бывшая в употреблении. Номер пушки - 0213; 1259. Номер башни- 2С1 430020204; 2С1 430021242. Вес – 5300 кг. Цена – 120,2 тыс. долл.

Согласно данным из официального отчета Украины в Регистра обычных вооружений ООН за 2018 год было импортировано из Чехии 40 крупнокалиберных артиллерийских систем САУ 2С1 «Гвоздика».