Иранский военно-морской парад в Бендер-Аббасе

Оригинал взят у коллеги imp_navigator в Военно-морской парад в Бендер-Аббасе. 22.09.2019

Если главный иранский военный парад по традиции прошел в Тегеране, то морской парад состоялся на главной военно-морской базе Ирана в Бендер-Аббасе. В параде приняли участие корабли и катера ВМС Ирана и ВМС КСИР Ирана, а также авиация ВВС Ирана и АКС КСИР Ирана. К сожалению на фотографиях иранских новостных агентств опять вошли только те, что были поближе к берегу, а это в основном небольшие ракетные катера и минисубмарины, поэтому в полной мере парад только на видео можно оценить, но я к сожалению пока не нашел его полного варианта.

Ракетные катера типа Tondar (Houdong) ВМС КСИР. Вынесу их первыми, так как эти катера китайского проекта начали вместо старых ПКР Noor (копии C-802) с дальностью до 120 км получать их новую модернизированную версию впервые представленную в 2015г. - ПКР Ghadir с дальностью до 300 км. Судя по фото пока катера несут оба типа ПКР, ТПК новых ракет отличаются выпуклой крышкой.

Ракетные катера Zolfaghar ВМС КСИР

Катамаран Shahid Nazeri ВМС КСИР

Патрульные катера типа Ashura ВМС КСИР

Различные прочие патрульные катера

Минисубмарины типа Ghadir ВМС Ирана

Десантный катер на воздушной подушке проекта BH.7 ВМС Ирана

Истребители F-4E ВВС Ирана

Истребители Mirage F.1EQ ВВС Ирана

Вертолеты AS-61 (ASH-3D) ВМС Ирана

https://en.isna.ir/photo/98063115520/Parade-ceremony-of-Iranian-armed-forces-held-in-Persian-Gulf

https://www.farsnews.com/photo/13980631000320/-???-?????-??????-????-??-????????