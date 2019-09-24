Минобороны РФ потратит четверть миллиарда рублей на борьбу с утечками в Сеть служебных документов

Москва. 23 сентября. ИНТЕРФАКС - Минобороны России выделяет 250 млн рублей на систему борьбы с утечками служебных документов, говорится в материалах портала госзакупок.

Согласно данным портала, министерство объявило тендер на "комплексное оснащение Вооруженных Сил Российской Федерации системой предупреждения фактов несанкционированного размещения служебных документов в сети "Интернет".

На выполнение работ выделено 250 млн рублей. Они должны быть завершены до 1 октября 2020 года.

В октябре прошлого года в военном ведомстве объявляли 485-миллионный тендер на оснащение Вооруженных сил "средствами контроля доступа курсантов и воспитанников учебных заведений Минобороны России к ресурсам сети Интернет". Часть средств была выделена на использование программы "InfoWatch Traffic and Device Monitor".

На сайте компании-разработчика указано, что InfoWatch Traffic Monitor - автоматизированная система, которая выявляет в потоке данных конфиденциальные документы, предотвращает их утечку и защищает бизнес от действий внутренних злоумышленников.