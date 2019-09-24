"Планы НАТО рухнули": в Совфеде ответили генералу США

В Совфеде объяснили слова генерала США о действиях РФ в Черном море

Российский сенатор Владимир Джабаров считает, что американский генерал Бен Ходжес заявил о препятствии со стороны России проведению учений НАТО в Черном море, потому что такие выступления способствуют повышению расходов на оборонную промышленность. По словам сенатора, военный США таким образом призывает мировое сообщество выступить против "российской угрозы".

Заявление бывшего командующего Сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса о том, что российская сторона блокирует проведение учений НАТО в Черном море прозвучало с целью увеличения оборонных расходов, уверен российский сенатор Владимир Джабаров.

"То, что делается это заявление, - проблема одна - любой ценой попытаться поднять военные бюджеты, апеллируя к мировому сообществу, что Россия представляет "угрозу" для НАТО, наращивать оборону и перевооружаться.

Это обычные штучки, военные всегда так делают на Западе, когда им надо увеличить бюджет, увеличить поставки", - отметил первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам в комментарии RT.

Ранее американский военный Бен Ходжес дал украинскому изданию "Сегодня" интервью, в котором пожаловался, что Россия блокирует учения НАТО в черноморской акватории. По его словам, когда силы альянса объявляют места для проведения учений в Черном море, то Россия якобы закрывает к ним проходы. "Это форма временной блокады Одессы. Это не случайность. Поэтому Румыния и наши союзники так обеспокоены", - заявил Ходжес.

Генерал призвал страны-участницы альянса наращивать силы в акватории Черного моря, чтобы "иметь больше возможностей для обеспечения свободы судоходства, обеспечения защиты НАТО".

Мнение военного вызвало резкую критику в России. В частности, депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек назвал слова Ходжеса маловразумительными.

В разговоре с RT Бальбек отметил, что прямой задачей любого военного флота, в том числе и российского, является наблюдение за учениями, которые происходят вблизи границ страны, а также пребывание в готовности к отражению возможных провокаций.

"Так что американский генерал перегнул палку в своих заявлениях - то ли от незнания обстановки, то ли для нагнетания антироссийской истерии. То, что НАТО проводит учения в восточной части Черного моря, а наши корабли и береговые подразделения приведены в повышенную боеготовность, говорит лишь о защите наших национальных интересов, а не о попытках помешать натовским маневрам", - обратил внимание парламентарий.

Вместе с тем Герой России Сергей Липовой напомнил американскому военному, что НАТО может проводить свои учения в этом регионе, но под строгим контролем российской стороны, передает ФАН

"Планы НАТО и США по установлению господства в Черном море рухнули в 2014 году, когда Крым вернулся в состав России. И теперь Черное, равно, как и Азовское море контролируется нашей страной. И НАТО теперь всегда будет согласовывать с Россией свои действия в акватории этих морей и находиться там в полном соответствии с установленными правилами", - сказал председатель президиума организации "Офицеры России".

При этом, по его словам, неприбрежные государства могут отправлять в Черное море флот, однако он не должен превышать 2/3 мощи российского флота.

"Кроме того, давайте не забывать еще и фактор Турции, которая дает разрешение на проход через Босфор. Турция, даже будучи членом НАТО, вряд ли заинтересована в обострении ситуации в Черном море, они дорожат сложившимся балансом сил и не хотят его нарушать", - считает Липовой. Он добавил, что повышенное внимание России к различного рода учениям в Черном и Азовском морях - это "гарантия стабильности и спокойствия".

В черноморской акватории ежегодно проходят международные военно-морские учения, которые называются Sea Breeze. Маневры, организованные США и Украиной, проходят с 1997 года, за исключением 2006 и 2009 годов.

В этом году они состоялись в начале июля в северо-западной части Черного моря, а также в Николаевской, Херсонской и Одесской областях Украины. В учениях приняли участие 19 стран. В частности, были корабли и авиация членов НАТО и их союзников. Всего в маневрах были задействованы 32 корабля, 24 самолета и более 3 тыс. военнослужащих.

В России эти учения восприняли с настороженностью, заявив, что проведение Sea Breeze - "опасная идея". Однако в США, например, уверены, что участие их кораблей в этом мероприятии способствует "повышению региональной стабильности" в Черном море.

В российском Минобороны, в свою очередь, напомнили, что американские военные корабли не могут пребывать в Черном море свыше 21 дня, что прописано в международной конвенции Монтре. В положениях этого документа указаны правила прохода военных кораблей нечерноморских государств через турецкие проливы.

Ангелина Мильченко