Войти
24.09.2019
Интерфакс-АВН

В Тбилиси назвали решение России модернизировать абхазскую армию продолжением "российской политики аннексии"

569
0
+1
Солдаты грузинской армии
Солдаты грузинской армии.
Источник изображения: © РИА Новости, Давид Хизанишвили

Тбилиси. 23 сентября. ИНТЕРФАКС - В Тбилиси негативно оценивают поручение президента РФ Владимира Путина подписать соглашение между Россией и Абхазией о выделении финансирования на модернизацию вооруженных сил Абхазии.

"Это решение является очередным незаконным шагом РФ по интеграции грузинских регионов в свое политическое и военное пространство, что представляет собой продолжение российской политики аннексии", - заявил в понедельник журналистам официальный представитель МИД Грузии Владимир Константиниди.

Он отметил, что грузинская сторона будет использовать все возможности для информирования партнеров по этому вопросу, в том числе и формат дебатов на проходящей Генеральной ассамблеи ООН.

Как сказал журналистам лидер большинства в грузинском парламенте Георгий Вольский, все разговоры и действия России о своем оружии служат одной цели - "противостоять остальному миру своими милитаристическими планами".

23 сентября президент РФ Путин поручил правительству подписать соглашение между РФ и Абхазией о финансировании расходов на модернизацию вооруженных сил (ВС) Абхазии.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Абхазия
Грузия
Россия
Компании
ООН
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
19.03.2019
Российский эксперт: транспортировка грузов в Армению через Абхазию и Южную Осетию не является приоритетной задачей (Interpressnews, Грузия)
10.11.2014
Пекин Москве – партнер, но не друг
30.04.2013
Россия наращивает «мускулы» на Южном Кавказе
26.12.2012
В Минобороны РФ подведены итоги в рамках международной деятельности в 2012 году и определены задачи на 2013 год
08.08.2008
Украина подтвердила факт поставок боевой техники Грузии
07.08.2008
Аппаратная сделка беспилотных разведчиков. Израиль благодарит Россию своей осторожностью в отношениях с Грузией
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.09 13:38
  • 42
Армии США пообещали "революционное" оружие на замену M4 и M249
  • 24.09 11:36
  • 10
Шойгу посчитал необоснованными высказывания Кудрина о раздутом оборонном бюджете
  • 24.09 11:11
  • 84
Гарантированное ядерное уничтожение: "Метеорит-Н" стерли бы Запад в пыль
  • 24.09 11:05
  • 52
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 24.09 10:53
  • 7
Летающие гаубицы: ВКС России провели уникальную операцию
  • 24.09 10:50
  • 8
В неумелых руках: почему системы Patriot не защитили Саудовскую Аравию
  • 24.09 06:57
  • 2
В России MIM-104 Patriot приравняли к "Бук-М2"
  • 24.09 01:04
  • 2
Осиное гнездо терроризма: как Сирию разрывают на куски
  • 23.09 21:31
  • 49
Новая система С-500 готова к массовому выпуску
  • 23.09 20:11
  • 12
Бюрократия не должна мешать работающим в космической сфере компаниям - Путин
  • 23.09 19:03
  • 1
Первый полет прототипа палубного беспилотного самолета-заправщика Boeing MQ-25A
  • 23.09 18:44
  • 7
В США засомневались, не начнет ли искусственный интеллект ядерную войну
  • 23.09 17:15
  • 1
МиГ-35 оказался танкером
  • 23.09 17:09
  • 9
Что представляет собой гиперзвуковая ракета "Циркон"
  • 23.09 16:46
  • 1
Небывалая мощь к 2050 году: формулу развития вооружений вывели в США