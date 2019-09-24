В Тбилиси назвали решение России модернизировать абхазскую армию продолжением "российской политики аннексии"

Тбилиси. 23 сентября. ИНТЕРФАКС - В Тбилиси негативно оценивают поручение президента РФ Владимира Путина подписать соглашение между Россией и Абхазией о выделении финансирования на модернизацию вооруженных сил Абхазии.

"Это решение является очередным незаконным шагом РФ по интеграции грузинских регионов в свое политическое и военное пространство, что представляет собой продолжение российской политики аннексии", - заявил в понедельник журналистам официальный представитель МИД Грузии Владимир Константиниди.

Он отметил, что грузинская сторона будет использовать все возможности для информирования партнеров по этому вопросу, в том числе и формат дебатов на проходящей Генеральной ассамблеи ООН.

Как сказал журналистам лидер большинства в грузинском парламенте Георгий Вольский, все разговоры и действия России о своем оружии служат одной цели - "противостоять остальному миру своими милитаристическими планами".

23 сентября президент РФ Путин поручил правительству подписать соглашение между РФ и Абхазией о финансировании расходов на модернизацию вооруженных сил (ВС) Абхазии.