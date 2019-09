В Китае прошел авиакосмический салон Aviation Expo/China 2019

Авиационные двигатели, газовые турбины и БПЛА – в центре внимания

В Пекине, в Китайском национальном конгресс-центре с 18 по 20 сентября прошел 18-й Пекинский авиакосмический салон и выставка технического обслуживания авиационной техники Aviation Expo/China 2019 (18th Expo) & MRO Engineering China 2019. Это мероприятие является одним из самых значимых и престижных в аэрокосмической области, и в предыдущие годы в его работе приняли участие в общей сложности более 3000 авиационных компаний из 38 государств, а также свыше 300000 профессиональных посетителей.

Начиная с 1984 года, раз в два года на этой выставке демонстрируются достижения авиационной промышленности Китайской Народной Республики и представляются новейшие отраслевые разработки из разных стран мира. Авиасалон стал первой платформой для сотрудничества и обмена информацией между КНР и зарубежными авиационными компаниями, и способствовал координации промышленности в соответствии с требованиями времени.

Тенденции развития с учетом рыночных потребностей отражаются и изучаются на выставке, собирая авторитетную аудиторию, включающую представителей правительства, военных ведомств, промышленности, экономики и средств массовой информации.

Выставочная площадь в этом году заняла 22000 кв. м, а пекинский салон впервые объединился с экспозицией технического авиационного оборудования.

Организаторами являются Коммерческая авиационная корпорация Китая (Commercial Aircraft Corporation of China Ltd - COMAC), Китайская корпорация авиационного двигателестроения (Aero Engine Corporation of China - AEEC), Китайское общество аэронавтики и астронавтики (Chinese Society of Aeronautics and Astronautics - CSAA), Beijing China Promotion Ltd (CP).

В рамках мероприятия 19 сентября был проведен международный форум по двигателестроению в авиации "Aero Engine Conference 2019", организованный Инженерной академией Китая и Китайской корпорацией авиационного двигателестроения - AECC, который собрал 350 делегатов в многофункциональном зале A&B China National Convention Center.

Как и два года назад, когда на Aviation Expo/China 2017 авиадвигатели вызвали огромный интерес, в текущем году промышленная кооперация и технологические этапы создания авиационных моторов и газовых турбин тоже стали областью особого изучения профессионалами.

Пристальное внимание международного сообщества было обращено и на беспилотные летательные аппараты, которые с прошлого авиасалона начали занимать отдельный выставочный павильон.

Ирина Дронина