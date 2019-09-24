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24.09.2019
Военное обозрение

Со строящегося индийского авианосца украдены жёсткие диски

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С новейшего индийского авианосца Vikrant, который должен стать заменой дорабатывавшего свой ресурс авианосца "Вираат", похищены компьютерные жёсткие диски. Корабль является первый кораблем такого класса полностью индийской постройки.

Источник изображения: topwar.ru

Инцидент, в рамках которого индийская система безопасности показала свою полную беспомощность, произошел на верфях Cochin. С первого индийского авианосца были украдены жёсткие диски. Для расследования происшествия была сформирована специальная следственная группа, работу которой взял под контроль комиссар местной полиции.

Согласно жалобам чиновников, были похищены жесткие диски с четырех компьютеров. Несмотря на то, что в помещениях, где ведется строительство, были установлены видеокамеры, датчики наблюдения не были установлены на самом авианосце.

Точная дата похищения жестких дисков неизвестна: компьютеры были завезены на борт авианосца 28 августа. Также представители ВМС Индии утверждают, что на дисках отсутствовала конфиденциальная информация.

Работы по проектированию авианосца Vikrant начались в 1999 году. Сам корабль был заложен в 2009. ВМС Индии ожидают, что к 2023 году авианосец завершит испытания и войдёт в строй.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Проекты
Авианосец
ИТ
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