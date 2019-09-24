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24.09.2019
РИА Новости

Рябков обсудил с послом Индии вопросы контроля над вооружениями

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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 18 июня 2019
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 18 июня 2019.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Федоренко

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков и посол Индии в РФ Бала Венкатеш Варма обсудили вопросы контроля над вооружениями и ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), сообщили в понедельник в российском внешнеполитическом ведомстве.

"В ходе беседы обсуждались наиболее актуальные вопросы контроля над вооружениями и нераспространения, включая ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.

Четыре года назад, 14 июля 2015 года, "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской Республики.

Впервые Тегеран отказался от ряда ядерных ограничений в годовщину выхода США из соглашения по иранской ядерной программе – Вашингтон покинул сделку 8 мая 2018 года, Тегеран ответил ровно год спустя, что назвал "стратегическим терпением". Отказ от выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе в первый этап касался запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке, заявив, что Иран будет обогащать уран на том уровне, который стране необходим. Третий этап начался 6 сентября: тогда Иран заявил, что приступил к работе с целым рядом центрифуг, не ограничивая себя в сфере ядерных исследований и разработок положениями СВПД.

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