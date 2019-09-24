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24.09.2019
Интерфакс-АВН

Совет НАТО посетит Грузию в начале октября

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Учения Вооруженных сил Грузии и НАТО
Учения Вооруженных сил Грузии и НАТО.
Источник изображения: Reuters

Брюссель. 23 сентября. ИНТЕРФАКС - Североатлантический совет на уровне послов нанесет визит в Грузию по приглашению грузинского руководства 3-4 октября 2019 года.

"Заместитель генерального секретаря госпожа Роуз Гетемюллер вместе с грузинским премьер-министром Георгием Гахарией будет председательствовать на совещании комиссии НАТО-Грузия в Батуми", - говорится в коммюнике, распространенном в понедельник пресс-службой штаб-квартиры НАТО в Брюсселе.

Гетемюллер и постпреды стран НАТО также встретятся с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, министром внутренних дел Вахтангом Гомелаури, председателем парламента Арчилом Талаквадзе, а также грузинскими парламентариями, отмечается в сообщении.

У послов натовских стран запланирован рабочий обед с главой МИД Грузии Давидом Залкалиани. Ожидаются встречи с представителями гражданского общества. Намечено посещение двух кораблей береговой охраны.

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Страны
Грузия
Проекты
NATO
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